Росія атакувала одну з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовому регіоні

Російські військові продовжують завдавати удари по критичній інфраструктурі України.

Ввечері 30 жовтня російські війська обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК у Донецькій області, населений пункт поряд зі станцією залишився без електрики.

РЕКЛАМА

Про це повідомили в ДТЕК, додав, що на щастя, обійшлося без постраждалих. Але було серйозно пошкоджено обладнання.

«Одразу після припинення обстрілів енергетики ДТЕК розпочали активну роботу з усунення наслідків. Зараз вони докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення енергопостачання у домівках українців», — йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

За інформацією керівника МВС Ігоря Клименка, вже вдосвіта російські військові завдали удару по місту Селидове на Донетчині. Пошкоджено 17 приватних будинків та хлібозавод.

Він зазначив, що окупанти також обстріляли місто Вовчанськ Харьківської області, виникла пожежа покрівлі двоповерхової адмінбудівлі.

РЕКЛАМА

По Херсонській області російські військові завдали 14 ударів авіабомбами. У Херсонському районі постраждали 3 населені пункти — Микільське, Кринки та Іванівка.

Від опівночі ворог здійснив 2 мінометні обстріли прикордонного села Грем’яч на Чернігівщині.

РЕКЛАМА

Росіяни двічі атакували Нікополь з артилерії. Сталося займання 2 господарчих споруд, пошкоджені 8 приватних будинків, автомобіль, сонячні панелі та лінії електропередач.

Також вибухи чули на Полтавщині та у Хмельницькій області.

160

Читайте нас у Facebook та Instagram