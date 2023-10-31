«Мене кинули на великі гроші»: Андре Тан зробив вражаюче зізнання

Відомий український модельєр Андре Тан, який пошив костюм для Олени Зеленської для зустрічі під час Генасамблеї ООН, охоче ділиться історіями свого життя на сторінці у соціальній мережі. Дизайнер виклав фото на фоні домбр та вперше розказав про образу на свого друга дитинства, який позичив у нього чималі гроші та досі не повернув.

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«Мене кинули на великі гроші, — написав Андре. — Мене кидали на гроші не раз. Однак є одна історія, якою я досі не ділився. Назвемо її так: «якщо хочеш втратити друга, позич йому гроші». ⠀

Тан розказав, що з найкращим другом дитинства вони пройшли багато чого разом. Потім роз’їхались по різних містах. Але після тривалої перерви, друг знову з’явився і попросив позичити Тана чималу суму грошей.

«Пройшов рік, а він так і не зʼявився, — згадував Тан. - Думаю, що результат досить очікуваний — він просто зник, заблокувавши мене в усіх соцмережах… Я зрозумів, що друзі повинні відповідати внутрішньому стану — я просто переріс цю людину. Я дуже змінився за ті 5 років, це правда. І як тільки я відпустив своє минуле життя, своє минуле оточення — гроші почали приходити, кар'єра почала стрімко розвиватися, і мій духовний розвиток розпочався саме в той період життя. Тож висновок такий — не бійтесь відпускати минуле».⠀

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Шанувальники Андре Тана підтримали його думку і почали ділитися власними історіями.

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«І мене кидали на гроші, — написали у коментарях. - Шкода цих людей».

Дописувачі зауважили, що повномасштабна війна змінила відносини між багатьма друзями.

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«Війна скинула всі маски і оголила істину сутність кожного, — написали у відповідь. — Колись близькі друзі неочікувано стали чужими, а чужі люди стали близькими».

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