Безробітним українцям з «Армії відновлення» збільшили виплати у півтора рази та підвищать ще двічі у 2024 році

В Україні, де раніше змінили правила реєстрації та обліку безробітних, уряд підвищив оплату праці за виконання суспільно корисних робіт в рамках проекту «Армія відновлення» в півтора рази — до 10 050 грн. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабінету Міністрів 27 жовтня, повідомили в Міністерстві економіки України.

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«Армія відновлення» — це проект, який ми запустили восени минулого року для того, щоб фінансово підтримати людей, які тимчасово втратили роботу. Ми надаємо їм можливість долучитись до виконання суспільно корисних робіт та отримувати за це оплату від держави у розмірі мінімальної зарплати. За майже рік дії цього проекту до таких робіт було залучено понад 62 тисячі безробітних в 19 регіонах. Сьогодні ми ухвалили рішення про збільшення в півтора рази оплати праці за виконання таких робіт", — зазначила перший віцепрем’єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко.

Згідно з ухваленим рішенням уряду, оплата за виконання суспільно корисних робіт за відпрацьований повний місяць збільшується з 6700 грн до 10 050 грн. З 1 січня 2024 року вона зросте до 10 650 грн, з 1 квітня 2024 року — до 12 000 грн.

Як писали «ФАКТИ», деякі безробітні українці можуть отримувати до 10 тисяч грн на місяць допомоги.

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Також повідомлялось, що в Україні хочуть перевірити безробітних щодо обґрунтованості виплат матеріального забезпечення.

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