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Ароматні запечені яблука: смачно з кулькою вершкового морозива

19:02 31 жовтня 2023
Запечені яблука

Осінніми вечорами так хочеться потішити себе і своїх близьких теплими і духмяними смаколиками. І для цього не обов'язково навіть замішувати тісто!

Просто запечіть кілька яблук з додаванням горіхів і меду, та насолоджуйтеся спілкуванням, радить авторка Instagram-блогу «Смачні рецепти».

Для приготування легкого десерту візьміть:

  • яблука;
  • горішки;
  • мед;
  • шматочок вершкового масла;
  • корицю;
  • кульку морозива.

Етапи приготування

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Зрізаємо верхівку яблуч та вирізаємо серединку, роблячи чашечки.

Горіхи подрібнюмо та заповнюємо ними яблуча.

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Зверху кладемо невеличкий шматочок вершкового масла, поливаємо медом та посипаємо корицею. Закриваємо зрізаною верхівкою та відправляємо в духовку.

Запікаємо фрукти при 200 градусах протягом 15−20 хвилин.

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Подаємо з кулькою вершкового морозива.

«Я навіть подумати не могла, що це так смачно», — зізнається авторка рецепту.

Нагадаємо також, що яблука є традиційною начинкою улюблених солодких пирогів, які українські господині із задоволенням випікають із настанням перших холодів.

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