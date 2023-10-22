Гарбузовий кекс: пригостіть родину осіннім смаколиком
Жовтень стрімко йде до свого закінчення, тож дні стають все коротшими, а на вулиці стрімко прохолоднішає. Тим цінніші миті домашнього затишку, атрибутами якого є ароматний чай і домашні смаколики.
Молода авторка українського кулінарного Instagram-блогу polli_cooking (180 тисяч підписників) рекомендує відзначити закінчення важкого тижня справжнім шедевром — гарбузовим кексом з нотками кориці та імбиру.
Для тіста:
- 2 яйця;
- 100 г цукру;
- 200 г м’якоті гарбуза;
- 80 мл олії;
- 180 г. борошна;
- 1 ч.л. розпушувача;
- 0,5 ч.л. соди;
- 1 ст.л. кориці;
- 1 ч ложка сухого імбиру;
- 50−70 г горішків;
- 70 г журавлини.
Для декору використовуються гарбузове насіння і журавлина.
Для крему:
- 200 г крем-сиру;
- 25−50 г цукрової пудри;
- цедра лимона;
- сік половинки лимона.
Приготування
Яйця збиваємо з цукром до побіління, додаємо натертий гарбуз та олію і перемішуємо.
Додаємо борошно, розпушувач, соду, корицю, імбир. Перемішуємо до однорідності (довго вимішувати не потрібно).
Обов’язково додаємо горішки та журавлину, перемішуємо.
Перекладаємо масу в форму для запікання та відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 30−40 хвилин (готовність перевіряйте дерев’яною паличкою, на виході вона має бути сухою). Готовий кекс дістаємо з форми та повністю охолоджуємо.
Для крему поєднуємо всі інгредієнти. Змащуємо кекс кремом, прикрашаємо гарбузовим насінням та журавлиною.
А тим, кому більше до вподоби випічка з сиром, рекомендуємо звернути увагу на ніжний чизкейк з гарбузом.39