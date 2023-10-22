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Гарбузовий кекс: пригостіть родину осіннім смаколиком

11:55 22 жовтня 2023
Кекс з гарбузом

Жовтень стрімко йде до свого закінчення, тож дні стають все коротшими, а на вулиці стрімко прохолоднішає. Тим цінніші миті домашнього затишку, атрибутами якого є ароматний чай і домашні смаколики.

Молода авторка українського кулінарного Instagram-блогу polli_cooking (180 тисяч підписників) рекомендує відзначити закінчення важкого тижня справжнім шедевром — гарбузовим кексом з нотками кориці та імбиру.

Для тіста:

  • 2 яйця;
  • 100 г цукру;
  • 200 г м’якоті гарбуза;
  • 80 мл олії;
  • 180 г. борошна;
  • 1 ч.л. розпушувача;
  • 0,5 ч.л. соди;
  • 1 ст.л. кориці;
  • 1 ч ложка сухого імбиру;
  • 50−70 г горішків;
  • 70 г журавлини.

Для декору використовуються гарбузове насіння і журавлина.

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Для крему:

  • 200 г крем-сиру;
  • 25−50 г цукрової пудри;
  • цедра лимона;
  • сік половинки лимона.

Приготування

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Яйця збиваємо з цукром до побіління, додаємо натертий гарбуз та олію і перемішуємо.

Додаємо борошно, розпушувач, соду, корицю, імбир. Перемішуємо до однорідності (довго вимішувати не потрібно).

Обов’язково додаємо горішки та журавлину, перемішуємо.

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Перекладаємо масу в форму для запікання та відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 30−40 хвилин (готовність перевіряйте дерев’яною паличкою, на виході вона має бути сухою). Готовий кекс дістаємо з форми та повністю охолоджуємо.

Для крему поєднуємо всі інгредієнти. Змащуємо кекс кремом, прикрашаємо гарбузовим насінням та журавлиною.

А тим, кому більше до вподоби випічка з сиром, рекомендуємо звернути увагу на ніжний чизкейк з гарбузом.

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