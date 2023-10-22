Гарбузовий кекс: пригостіть родину осіннім смаколиком

Жовтень стрімко йде до свого закінчення, тож дні стають все коротшими, а на вулиці стрімко прохолоднішає. Тим цінніші миті домашнього затишку, атрибутами якого є ароматний чай і домашні смаколики.

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Молода авторка українського кулінарного Instagram-блогу polli_cooking (180 тисяч підписників) рекомендує відзначити закінчення важкого тижня справжнім шедевром — гарбузовим кексом з нотками кориці та імбиру.

Для тіста:

2 яйця;

100 г цукру;

200 г м’якоті гарбуза;

80 мл олії;

180 г. борошна;

1 ч.л. розпушувача;

0,5 ч.л. соди;

1 ст.л. кориці;

1 ч ложка сухого імбиру;

50−70 г горішків;

70 г журавлини.

Для декору використовуються гарбузове насіння і журавлина.

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Для крему:

200 г крем-сиру;

25−50 г цукрової пудри;

цедра лимона;

сік половинки лимона.

Приготування

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Яйця збиваємо з цукром до побіління, додаємо натертий гарбуз та олію і перемішуємо.

Додаємо борошно, розпушувач, соду, корицю, імбир. Перемішуємо до однорідності (довго вимішувати не потрібно).

Обов’язково додаємо горішки та журавлину, перемішуємо.

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Перекладаємо масу в форму для запікання та відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 30−40 хвилин (готовність перевіряйте дерев’яною паличкою, на виході вона має бути сухою). Готовий кекс дістаємо з форми та повністю охолоджуємо.

Для крему поєднуємо всі інгредієнти. Змащуємо кекс кремом, прикрашаємо гарбузовим насінням та журавлиною.

А тим, кому більше до вподоби випічка з сиром, рекомендуємо звернути увагу на ніжний чизкейк з гарбузом.

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