Пиріг з яблуками «Хмаринка»: смакота, що тане в роті

Дуже смачний, легенький, буквально тане в роті, тонесеньке тістечко, ароматна начинка, все це доповнює хрустка та ніжна скоринка. Готується достатньо швидко, з доступних інгредієнтів, ділиться фудблогерка Тетяна Петришина, яка раніше давала рецепт вафель з фаршем та сиром, що ідеально доповнюють перші страви.

РЕКЛАМА

Яблучний шар: Яблука — 500 г (очищених від серцевини)

Цукор — 50 г

Сік лимона -2 ст.л.

Яблука нарізати шматочками, додати цукор, перемішати, карамелізувати в сковорідці до золотистого кольору. Залишити охолоджуватися на тарілочці.

Тим часом готуємо тісто (діаметр форми 20 см не більше і не менше, якщо більша форма, то пиріг буде низенький, якщо менша — вийде з берегів)

Тісто: Борошно — 230/250 г

Розпушувач — 1 ч.л.

Вершкове масло — 100 г

Сіль — щіпка

Яєчні жовтки — 2 шт.

Цукор — 50 г

Ванільний цукор-5 г

Приготування:

РЕКЛАМА

Холодне масло нарізати на шматочки, додати просіяне борошно з розпушувачем, ванільний цукор — перетерти в крихту. Жовтки та цукор перемішати вінчиком, влити в борошняну суміш, перемішати/перетерти, щоб яєчна суміш увійшла в крихту.

¼ крихти залишити на посипку пирога зверху. Дно форми застелити пергаментом, висипати більшу частину крихти, спочатку пальчиками формуємо бортики на всю висоту форми, а тоді низ. Поставити форму з тістом в холодильник

РЕКЛАМА

Тим часом готуємо крем-суфле: Яєчні білки — 2 шт.

Цукор — 150 г

Ванільний цукор — 10 г

Сметана — 400 г (у мене 10%)

Кукурудзяний крохмаль — 35 г

Сметану перемішати з крохмалем та ванільним цукром.

РЕКЛАМА

Білки+щіпка солі — збити до піни, тоді поступово додати цукор, збити до піків. До сметани додати збиті білки, перемішати на малих обертах до однорідності. Вийняти форму з тістом з холодильника, викласти начинку, вилити суфле, легенько вдарити об стіл, висипати частинами крихту (легенько, щоб крихта не осіла). Випікати в розігрітій духовці до t 180−50/60 хв. В моїй духовці випікався рівно годину. Охолоджувати у формі.

Нагадаємо рецепт яблучного пирога зі штрейзелем.

76

Читайте нас у Facebook та Instagram