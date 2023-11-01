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По всій Україні відбуваються обшуки у членів секти «АллатРа», пов'язаної із зрадником з СБУ, — ЗМІ

11:56 1 листопада 2023
СБУ

У середу, 1 листопада, правоохоронці та спецслужба проводять обшуки у секті «АллатРа», причетність до якої може мати звинувачуваний у держзраді колишній очільник управління СБУ в Автономній Республіці Крим Олег Кулініч.

«Сьогодні СБУ та Національна поліція проводять масові обшуки по всій Україні у сектантів з «АллатРа», — цитує «Українська правда» джерело у правоохоронних органах.

За даними джерел, ця псевдорелігійна організація працювала в інтересах країни-агресорки та систематично просувала кремлівські наративи.

Зазначається, що «АллатРа» — заснований у 2011 році в Україні міжнародний громадський рух, який «подекуди розглядається як новітній релігійний рух та окультна секта». Активність учасників проектів організації спостерігається начебто у більшості країн світу.

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Нагадаємо, що влітку цього року Служба безпеки та Державне бюро розслідувань передали до суду обвинувальний акт щодо Олега Кулініча, який був затриманий влітку 2022 року.

Ілюстративне фото зі сторінки СБУ у соцмережах

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