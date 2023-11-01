Перетинати кордон за паспортом в популярному додатку «Дія» неможливо. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач, пише «Інтерфакс-Україна».

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«Але не за паспортом в „Дії“. Закордонний паспорт має бути наявним фізично. Проте ми можемо прийняти документи в „Дії“, які, наприклад, підтверджують, що особа має інвалідність. Паспорт в „Дії“ може використовуватися тільки для ідентифікації особи, але не для перетину кордону, зокрема через деякі нюанси, скажімо так, програмного продукту», — повідомив він.

За словами заступника міністра, в Україні були спроби показати документи в псевдо «Дії».

«Людина стверджувала, що він — багатодітний батько, показує нам три свідоцтва в додатку. А при прискіпливій перевірці з'ясувалося, що він намагався ошукати прикордонників, демонструючи фальшиві свідоцтва в підробленому додатку», — повідомив Деркач.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, чи має право поліція оштрафувати водія за відсутність посвідчення, якщо воно не відкривається у «Дії», а також про те, що у «Дії» з'явилася карта Пунктів незламності.

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