Дуже ситно за невеликі гроші: готуємо старовинну козацьку коцюрбу
Коцюрба поєднує в собі маленькі галушки, картоплю і хрумкі шкварочки з м'ясом. Ця давня козацька страва особливо підкреслює ситість та вишуканість української кухні, говорить фудблогерка із Закарпаття Ольга Салкай (вона ж «Закарпатська господиня»).
Рецепт цієї страви на її каналі за кілька днів зібрав уже понад 20 тисяч переглядів. І не дивно — адже з настанням холодів саме гарячі і ситні страви привертають до себе увагу.
Для приготування коцюрби знадобляться:
- картопля — 1 кг;
- борошно — 550 г;
- кефір — 300 мл;
- яйця — 2 шт;
- сіль — 1 чайна ложка;
- підчеревина свіжа — 450 г;
- солодка паприка — 1 чайна ложка;
- сіль, перець — за смаком.
Етапи приготування
Картоплю ріжемо на доволі крупні частинки і відварюємо.
З борошна, кефіру, яйця і солі замішуємо тісто на галушки. Добре вимішавши, скочуємо в ковбаску і ріжемо, як на ліниві вареники.
Заправкою для коцюрби слугує підсміжена з цибулею підчеревина (можна замінити її на бекон або ж просто на сало з проріззю).
Для подачі кладемо в тарілку картоплю, зверху — галушки, додаємо заправку і посипаємо порізаною зеленою цибулею.
Готуйте з любов'ю до традицій і хай вам смакує!
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