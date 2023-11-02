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Дуже ситно за невеликі гроші: готуємо старовинну козацьку коцюрбу

9:15 2 листопада 2023
Коцюрба на столі

Коцюрба поєднує в собі маленькі галушки, картоплю і хрумкі шкварочки з м'ясом. Ця давня козацька страва особливо підкреслює ситість та вишуканість української кухні, говорить фудблогерка із Закарпаття Ольга Салкай (вона ж «Закарпатська господиня»).

Рецепт цієї страви на її каналі за кілька днів зібрав уже понад 20 тисяч переглядів. І не дивно — адже з настанням холодів саме гарячі і ситні страви привертають до себе увагу.

Для приготування коцюрби знадобляться:

  • картопля — 1 кг;
  • борошно — 550 г;
  • кефір — 300 мл;
  • яйця — 2 шт;
  • сіль — 1 чайна ложка;
  • підчеревина свіжа — 450 г;
  • солодка паприка — 1 чайна ложка;
  • сіль, перець — за смаком.

Етапи приготування

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Картоплю ріжемо на доволі крупні частинки і відварюємо.

З борошна, кефіру, яйця і солі замішуємо тісто на галушки. Добре вимішавши, скочуємо в ковбаску і ріжемо, як на ліниві вареники.

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Заправкою для коцюрби слугує підсміжена з цибулею підчеревина (можна замінити її на бекон або ж просто на сало з проріззю).

Для подачі кладемо в тарілку картоплю, зверху — галушки, додаємо заправку і посипаємо порізаною зеленою цибулею.

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Готуйте з любов'ю до традицій і хай вам смакує!

Нагадаємо також про старовинний український рецепт цибульників, про який нагадала львів’янка Лілія Цвіт.

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