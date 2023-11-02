Прорив теплотраси у центрі Києва: вулицю залило окропом (відео)

Зранку в четвер, 2 листопада, в Києві стався прорив теплотраси.

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Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Прорив зафіксували на вулиці Діловій біля метро «Олімпійська».

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«На Діловій відкрили нове термальне джакузі», — жартують у Мережі.

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Згодом «естафету» перейняла вулиця Олімпійська — її всю також залило окропом.

Станом на зараз аварійна бригада КП «Київтеплоенерго» оперативно перекрила подачу теплоносія, локалізувала пошкодження та розпочала підготовку до ремонтних робіт, які планується завершити упродовж доби. Про це повідомили у КМДА.

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Нагадаємо, що комунальні негаразди відбувалися у Голосіївському районі столиці і влітку — зокрема, від пориву водогона страждали мешканці житлового масива Теремки-2.

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