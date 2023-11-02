Доведи, що переселенець: як українські суди карають тих, хто незаконно отримує допомогу для ВПО

Нещодавно Карлівський районний суд засудив матір двох неповнолітніх дітей з Маріуполя, яка переїхала до Полтавської області та отримала 8 тисяч гривень допомоги від держави через «єПідтримку», проте не мала на це права. У червні 2022 року вона за допомогою мобільного додатку «Дія» зареєструвала себе та одну з неповнолітніх доньок у базі внутрішньо переміщених осіб. Їй призначили державну допомогу на проживання. За червень та липень отримала 6000 гривень. Гроші витратила на власні потреби.

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У серпні того ж року жінка знову зареєструвала себе та одну із доньок у базі ВПО. Отримала 8 000 гривень державної допомоги. Вироком Карлівського районного суду її позбавили волі на один рік з таким же іспитовим терміном.

— Схожих вироків в Єдиному реєстрі судових рішень від початку повномасштабного вторгнення до 31 жовтня 2023 року знаходимо понад 70. Таку невелику кількість вироків можна пояснити тим, що тільки влітку соціальні служби розробили спеціальну процедуру перевірки, щоб виявити, чи дійсно особа живе за тією адресою, яку вказала під час реєстрації статусу ВПО, — пояснює «ФАКТАМ» адвокат Олександр Мороз. — З липня почались такі перевірки органами Нацсоцслужби, працівниками соцзахисту та представниками територіальних громад. Тож невдовзі можна очікувати, що таких вироків будуть сотні…

Так, наприклад, Валківський районний суд Харківської області визнав чоловіка винним у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України. У серпні 2022 року обвинувачений перебував у місті Валки, де через портал «Дія» подав заяву про взяття його на облік як тимчасову переміщену особу. Але він вніс недостовірні дані та незаконно отримав відповідний статус. Від 18 серпня 2022 року по 9 березня 2023 року чоловік отримав 16 тисяч гривень державної допомоги. В суді фігурант справи стверджував, що через постійні російські обстріли Харкова переїхав до друга у Валки, там і став на облік. За місяць виїхав звідти, проте виплати так і не скасував. Кошти він всі повернув, проте суд призначив йому покарання у виді 200 годин громадських робіт.

Не зміг обдурити державу й уродженець міста Первомайський Харківської області, який виїхав звідти на Полтавщину ще до повномасштабного вторгнення — у 2021 році. У березні 2022 року пенсіонер звернувся з заявою до управління соціального захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради про взяття його на облік як ВПО, не розповівши, що покинув місце реєстрації задовго до великої війни. З жовтня 2022-го до червня 2023-го громадянину надавали допомогу як переселенцю для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Загальна сума збитків — 33 тисячі гривень. Пенсіонер вину визнав. Лубенський міськрайонний суд Полтавської області призначив йому покарання з іспитовим строком на один рік.

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Додамо, що, за даними Мінсоцполітики, за весь час повномасштабної війни допомогу як ВПО отримали 5 млн осіб. Наразі такі виплати отримують близько 2,5 млн ВПО. У серпні Кабмін вніс в постанову зміни: тепер людина, яка понад 30 днів перебуває за кордоном без поважних причин, втрачає право на виплати. Як розповіла в етері телемарафону міністр соціальної політики України Оксана Жолнович, припинено виплати понад 140 000 особам, які не відповідають критеріям. Це зменшило видатки на 400 млн на місяць.

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За словами адвоката Романа Лихачова, кількість таких вироків лише зростатиме.

— Зараз поліціанти досить активно взялися за розслідування таких економічних злочинів — вони для них нескладні, часто закінчуються угодами про визнання винуватості, передбачають відшкодування збитків державі, — пояснює адвокат «ФАКТАМ». - Їх інкримінують саме як шахрайство. Карається штрафом від 34 тисяч до 51 тисячі гривень, або громадськими роботами на строк від 200 до 240 годин, або виправними роботами на термін до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

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Співрозмовник наголошує: майже у кожній з цих справ особа визнає себе винною.



— А якщо вона не зробить цього, пояснить, що, наприклад, ночувала у машині, бо не було де? Як у такому випадку чинитиме суд? Навіть мені буде цікаво. Та поки з такими випадками не стикався, — говорить Роман Лихачов. — Мені траплялись вироки щодо повернення виплат «Червоному Хресту», щодо виплат компенсацій за комунальні платежі ВПО. Цікаво, то найбільше таких випадків фіксується на Тернопільщині. Поширена схема: родина перебуває за кордоном, але отримує допомогу як ВПО, не повідомляючи органи влади. Були випадки, коли людина забирала телефони інших людей, їхала в іншу область і через «Дію» ставила геолокацію, а після того поверталась у свою громаду.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що понад 100 тисяч переселенців одержують виплати незаконно.

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