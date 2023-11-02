Знадобляться тільки сковорода та продукти: як приготувати жульєн за півгодини (відео)
Про таку страву з курятини, грибів та сиру, як жульєн, чули багато українських господинь, але не кожна набиралася хоробрості її готувати, вважаючи, що це, як приготування будь-якої першої страви, займає дуже багато часу.
Втім, в Мережі стверджують, що жульєн можна приготувати всього за 30 хвилин і при цьому не потрібне використання кокотниць, необхідних у традиційному варіанті приготування цієї страви. Про це пише Pixel.
Знадобляться наступні продукти:
- 500 г курячого філе;
- 400 г печериць;
- 300 мл вершків (краще 20%);
- 250 г твердого сиру;
- 3−4 столові ложки олії (і вершкового масла);
- сіль та чорний мелений перець за смаком.
Як готувати
Для початку приведіть усі інгредієнти в необхідну форму: вимиті та почищені гриби належить нарізати на тонкі пластинки, курку — нарізати на шматки невеликого розміру, а сир — натерти на великій тертці.
Помістіть у сковороду по столовій ложці олії та вершкового масла, а коли вона розігріється, обсмажте курку — достатньо 7−10 хвилин.
М’ясо перекладіть у тарілку, а в суміші олії і масла, що залишилася, обсмажте гриби. Коли печериці набудуть золотистого відтінку, поверніть до них курку.
Продовжуйте смажити обидва інгредієнти на слабкому вогні ще 10 хвилин, після чого додайте сіль і перець, а потім і вершки.
Перемішайте вміст сковороди і прогрійте його ще пару хвилин перед тим, як присипати сиром.
Під закритою кришкою томіть жульєн ще 2−3 хвилини, не збільшуючи потужність полум’я, а коли сир розплавиться, можете розкладати по тарілках.
Також свої секрети приготування жульєну має і відомий шеф-кухар Євген Клопотенко.
Нагадаємо також про рецепт іншої поживної страви, яка прикрасить ваш осінній вечір.117