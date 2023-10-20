Шкмерулі — грузинська страва, яка «підкорює з першої дегустації»: простий рецепт від фудблогерки Тінатін Ломінадзе
З курятиною можна приготувати багато страв, у тому числі й з екзотичним смаком. Наприклад, курча з мандаринами у соєвому соусі. А фудблогерка Тінатін Ломінадзе розповіла, як приготувати шкмерулі, назвавши це стравою, яка підкорює своїм смаком з першої дегустації.
«Повторити його вдома дуже просто! Початковий рецепт страви був на воді, але у наш час рецепт надбав сучасну інтерпретацію з використанням жирного молока, а краще вершків», — зазначила вона та додала, що для шкмерулі потрібно лише три інгредієнти.
Інгредієнти:
- Курка — 1,5 кг;
- Вершки 20% - 400 мл;
- Часник — 3 великі головки (150−180 г);
- Сіль за смаком.
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Приготування:
- Курку обробляємо, солимо, ставимо в духовку на 200 градусів, в процесі змащуючи жиром, що виділяється.
- Часник очищаємо та подрібнюємо на пресі або у ступці, обсмажуємо на жирі, злитому з курки, до золотавого кольору. Потім змішуємо з вершками і солимо до смаку. Можна перебити блендером до однорідності.
- Готову курку рубаємо на порції, укладаємо у жаростіку форму, заливаємо соусом і ставимо в духовку на 15 хвилин до закипання.
- За бажанням можна додати трохи шафрану або дрібку подрібненого перцю.
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