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Шкмерулі — грузинська страва, яка «підкорює з першої дегустації»: простий рецепт від фудблогерки Тінатін Ломінадзе

13:39 20 жовтня 2023
Шкмерулі

З курятиною можна приготувати багато страв, у тому числі й з екзотичним смаком. Наприклад, курча з мандаринами у соєвому соусі. А фудблогерка Тінатін Ломінадзе розповіла, як приготувати шкмерулі, назвавши це стравою, яка підкорює своїм смаком з першої дегустації.

«Повторити його вдома дуже просто! Початковий рецепт страви був на воді, але у наш час рецепт надбав сучасну інтерпретацію з використанням жирного молока, а краще вершків», — зазначила вона та додала, що для шкмерулі потрібно лише три інгредієнти.

Інгредієнти:

  • Курка — 1,5 кг;
  • Вершки 20% - 400 мл;
  • Часник — 3 великі головки (150−180 г);
  • Сіль за смаком.

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Приготування:

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  • Курку обробляємо, солимо, ставимо в духовку на 200 градусів, в процесі змащуючи жиром, що виділяється.
  • Часник очищаємо та подрібнюємо на пресі або у ступці, обсмажуємо на жирі, злитому з курки, до золотавого кольору. Потім змішуємо з вершками і солимо до смаку. Можна перебити блендером до однорідності.
  • Готову курку рубаємо на порції, укладаємо у жаростіку форму, заливаємо соусом і ставимо в духовку на 15 хвилин до закипання.
  • За бажанням можна додати трохи шафрану або дрібку подрібненого перцю.

Рецепт курячих гомілок, які готують із виноградом, читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

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