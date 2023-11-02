Виправдовували агресію та поширювали пропаганду росії: СБУ нейтралізувала секту АллатРа

Служба безпеки спільно з Національною поліцією провели багатоетапну спецоперацію у Києві та інших регіонах України, заблокувавши підривну діяльність понад 20 осередків псевдорелігійного угруповання «АллатРа», які діяли на користь спецслужб рф. Фігуранти організували чітку ієрархічну структуру та власні «представництва» в кожному обласному центрі, закликаючи місцевих жителів приєднуватися до секти та розповсюджувати ідеї кремля.

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Для пошуку однодумців та поширення проросійських поглядів фігуранти створили власний ютуб-канал, який налічує майже пів мільйона користувачів, констатували у спецслужбі.

Також організатори «АллатРа» запустили мережу власних медіа та інтернет-ресурсів, телеграм-каналів та сторінок у соцмережі «ТікТок». Там вони публікували пропагандистські «дописи» та відео, просуваючи прокремлівські наративи через ідеї так званого «благотворчого суспільства», і на додачу — агітували за те, щоб російські окупанти здійснювали масовані ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі українських міст.

У ході розслідування отримано беззаперечні докази вини керівництва та активних учасників «АллатРа». За даними слідства, лідери угруповання незаконно виїхали за кордон ще навесні 2022 року, використовуючи підроблені документи про зняття з військового обліку. Перебуваючи в одній із європейських країн, вони дистанційно продовжували керувати своєю злочинною організацією в Україні.

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Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти підривної діяльності організації на користь країни-агресора.

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Крім того встановлено, що за період свого існування проросійська секта створила власні «філії» на території рф, білорусі та ще декількох країн Європи, Центральної Азії та США.

Осередки організації

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Під час обшуків в «осередках» секти та у помешканнях фігурантів на Київщині, а також у Дніпропетровській, Кіровоградській, Волинській, Сумській та Харківській областях було виявлено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, літературу, документи та інші докази незаконної діяльності.

Речові докази злочинної діяльності

На підставі зібраних доказів керівництву та учасникам АллатРа готується повідомлення про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1, ч. 2 ст. 111 (державна зрада); ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній); ст. 436−1 (пропаганда комуністичного тоталітарного режиму); ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Нині триває розслідування для встановлення всіх учасників злочинної організації та притягнення їх до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо також, що в середині жовтня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт і про заборону в Україні церкви московського патріархату, яка теж заплямувала себе підтримкою російських окупантів.

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