А тепер доведіть, що ви її кохаєте: у військовій частині не хочуть звільняти бійця, бо вважають його шлюб фіктивним

Інцидент стався в одній з військових частин на Вінниччині. Захисник вирішив звільнитися зі служби у зв’язку із наявністю у його дружини інвалідності. Зміст отриманої відповіді просто шокував. У військовій частині захиснику відмовили та мотивували тим, що кохання між ним та дружиною «несправжнє», а шлюб містить ознаки фіктивності, бо укладався в період воєнного стану.

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— Мій клієнт є чинним військовослужбовцем ЗСУ, понад рік стоїть на захисті нашої держави. Нещодавно він захотів звільнитися з військової служби за сімейними обставинами — у зв’язку з наявністю у нього дружини з інвалідністю. Згідно із законом, він має таке право, — пояснює «ФАКТАМ» адвокатка Аліна Вдовцова. — Захисник звернувся з відповідним рапортом та пакетом документів до свого безпосереднього командира. Та у відповідь — тиша. Ніхто військовослужбовцю не коментував ситуацію та не повідомив результати розгляду рапорту. Тому він звернувся до захисника. Ми підготували адвокатський запит. Довго я чекала на відповідь, але вона таки надійшла. Чесно кажучи, її зміст просто шокував. Бо, як вважає військова частина, шлюб, укладений моїм клієнтом, містить ознаки фіктивності, оскільки «укладався в період воєнного стану, в той час, коли наша країна та Збройні Сили України особливо потребують особовий склад для захисту країни і наших громадян, а також для збереження існування нашої нації як такої. Тоді як до рапорту військовослужбовцем не долучено жодних підтверджень, що він проживав зі своєю дружиною однією сім`єю як до реєстрації шлюбу, так і після». Крім того, для військової частини було не зрозумілим, яким чином за період, поки чоловік був далеко від місця проживання та не мав вільного часу через проходження військової служби, з’явилося кохання у військовослужбовця та його майбутньої дружини. Представники частини наполягали, що, якщо кохання було до проходження військової служби, то чому шлюб не укладався раніше. В задоволенні рапорту про звільнення зі служби за сімейними обставинами клієнту відмовили.

За словами співрозмовниці, вона вже готується до оскарження такого рішення у судовому порядку, бо воно, на її думку, є протиправним та таким, що не відповідає закону.

— Але ми будемо оскаржувати протиправні дії частини, а не предмет фіктивності шлюбу. Бо якщо в ході справи постане ще це питання, то тут необхідно ініціювати ще один судовий позов і окремо його розглядати. Згідно з Сімейним кодексом України, шлюб визнається недійсним за рішенням суду у разі його фіктивності. А фіктивним він може бути, якщо його укладено жінкою та чоловіком або одним із них без наміру створення сім'ї та набуття прав та обов'язків подружжя. Тобто виключно за рішенням суду можна визнати шлюб недійсним у зв’язку з його фіктивністю. І лише суд при вирішенні справи про визнання шлюбу недійсним бере до уваги, наскільки ним порушені права та інтереси особи, тривалість спільного проживання подружжя, характер їхніх взаємин. До повноважень посадових осіб, у цьому випадку — військової частини, не входить дослідження взаємин подружжя та чи є між ними почуття і як давно вони виникли. На це має право той, чиї права порушуються укладанням цього шлюбу. Але яким чином порушуються права військової частини, мені незрозуміло.

— Тож тут можна говорити про перевищення службових повноважень командуванням, — додає Аліна Вдовцова. — Дійсно, є непоодинокі випадки, коли укладаються фіктивні шлюби для отримання тих чи інших благ, але гребти всіх під одну гребінку не слід. Так само не можна не надавати можливості нашим військовослужбовцям укладати шлюби, ставити під сумнів їхні стосунки з близькими, коханими, коли в країні війна й кожен твій день може бути останнім…

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Які ж докази потрібно надати для встановлення факту спільного проживання однією сім'єю, котрі судами беруться до уваги? Відповідь на це запитання дала адвокатка Наталя Ковальова:

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— Це мають бути показання свідків про спільне проживання фактичного подружжя та ведення ними спільного побуту, документи щодо місця реєстрації (фактичного проживання) чоловіка та жінки, спільні фотографії. Варто зібрати документи, що підтверджують придбання майна на користь сім'ї, витрачання коштів на спільні цілі — це фіскальні чеки, договори купівлі-продажу, договори про відкриття банківського рахунку, депозитні договори та інші письмові докази. Доказами можуть бути листування між партнерами, спільні подорожі, відпочинок, декларації з одним лікарем, відкриття банківських рахунків в одному відділенні банку, спільне користування карткою.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що названо ще одну причину відмови від мобілізації.

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Фото Pixabay

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