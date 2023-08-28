Свіжі зміни у законодавстві: названо ще одну причину відмови від мобілізації

Українці під час загальної мобілізації можуть отримати відстрочку або звільнитися зі служби.

Про це пише тематичний юридичний портал B2BConcult.

Зокрема, до юристів звернувся читач та поцікавився, як він може отримати відстрочку або звільнення зі служби, якщо його близький родич-військовослужбовець загинув під час бойових дій.

«На даний час це свіжі зміни у законодавстві, поки конкретного переліку документів не визначено», — відповіла йому юрист Неля Романенко.

За її словами, така практика дійсно існує, і в разі звільнення військовослужбовця за цією ж підставою, військові частини просять надати їм повний перелік документів, починаючи від наказу про зарахування у списки військової частини, наказу про виключення зі списків частини, висновки службового розслідування за фактом загибелі військовослужбовця, сповіщення ТЦК про смерть та інші документи.

Враховуючи, що на даний час встановленого переліку документів немає, то має бути достатнім повідомлення компетентного органу (ТЦК або МОУ), в якому міститься інформація про загибель військовослужбовця, його П.І.Б., рік народження та інші відомості, за якими його можна ідентифікувати.

Документи подаються до ТЦК та СП за місцем перебування військовозобов'язаного та його обліку.

До вказаних документів також надаються документи на підтвердження того, що загиблий військовослужбовець є близьким родичем.

У разі, якщо заява про надання відстрочки надсилається поштою до ТЦК та СП, то додані документи мають бути засвідчені нотаріально. Якщо подаєте документи особисто — треба мати їх оригінали при собі.

Також юристи нагадують, що вручення повісток — це не автоматичний квиток на війну, а насамперед актуалізація даних громадян України. Так, слідом за повісткою можливий призов військовозобов'язаної людини на військову службу. Це нормальний процес у воюючій країні. Варто не забувати, що обов'язком кожного українця є захист своєї країни. Бо якщо сьогодні ти втікаєш від війни — завтра вона може прийти до тебе.

Тим більше, що нині діючі військовослужбовці звертаються до президента України з ініціативою про збільшення масштабів мобілізації.



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