«Настав час завершити роботу над ATACMS»: у Конгресі закликали Байдена надати Україні ракети більшої дальності

Високопоставлені республіканці у Конгресі США закликали президента Джозефа Байдена надати Україні ракети ATACMS більшого радіуса дії. Про це повідомляє Reuters з посиланням на лист представників комітетів Конгресу з міжнародних відносин та збройних сил, які вони надіслали американському лідеру.

РЕКЛАМА

В листі йдеться про те, що республіканці вітають повідомлення про те, що адміністрація надала Україні деякі тактичні ракетні системи (ATACMS) обмеженої дальності, але вони просять президента США надіслати більше систем більшого радіуса дії.

«Вимога України щодо здатності завдати глибоких ударів залишається невідкладною, особливо для ураження цілей по всьому Криму», — написали представники Республіканської партії у Конгресі Майкл МакКол і Майк Роджерс і сенатори Джеймс Ріш і Роджер Вікер.

«Вочевидь, для вас настав час завершити роботу над ATACMS. Ціна нездатності зробити це загрожує не тільки глухим кутом на полі бою та затягуванням цієї війни, але й подальшою глобальною нестабільністю, оскільки наші противники проводять операції впливу по всьому світу», — додали американські законодавці.

РЕКЛАМА

У вересні агентство Reuters повідомляло, що адміністрація Байдена була близька до схвалення постачання в Україну ракет великої дальності, упакованих касетними бомбами, що дало б Києву можливість завдати значної шкоди глибше на окупованій росією території.

Раніше Джо Байден заявив, що США не може допустити перемоги таких тиранів, як путін.

РЕКЛАМА

66

Читайте нас у Facebook та Instagram