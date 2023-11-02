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Дуже вдалий рецепт яловичої печінки: просто та смачно

22:30 7 листопада 2023
яловича печінка

Яловича печінка буде соковитою та ніжною, якщо її правильно приготувати. А робиться це легко та просто. Важливо дотримуватися перевіреного рецепта. І, звісно, потрібно готувати їжу з позитивними думками, про це говорять усі професійні кухарі. Тоді страви виходять смачними.

Секретами приготування яловичої печінки поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати дуже смачні смажені пиріжки з картоплею.

— Думаю, така яловича печінка сподобається вам і вашим близьким, і ви захочете приготувати її не один раз, — каже Елла Іванова. — Ось рецепт.

Яловича печінка

500 г яловичої печінки

1 чайна ложка солі

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1 чайна ложка цукру

0,5 чайної ложки соди

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1 яйце

Борошно для панірування

2 цибулини

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Олія

Печінку промиваємо. Видаляємо плівку. Нарізаємо.

З'єднуємо та перемішуємо всі інгредієнти для маринаду: яйце, соду, сіль та цукор. Вмочуємо в маринаді печінку та витримуємо в холодильнику ніч.

Просушуємо за допомогою паперового рушника й пануємо в борошні. Обсмажуємо по кілька хвилин з кожного боку. Окремо підсмажуємо цибулю. Усі з'єднуємо. Додаємо трохи води й тушкуємо 20 хвилин.

Смачного!

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати жульєн за пів години.

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Фото з альбому Елли Іванової

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