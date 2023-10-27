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Смажені пиріжки з картоплею: просто та смачно

22:31 29 жовтня 2023
Смажені пиріжки з картоплею

Як зробити вихідні незабутніми? Посмажте пиріжки та запросіть за стіл друзів і близьких. Повірте, смажені пиріжки матимуть не менший попит, ніж шашлики.

Рецептом ласощів поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше давала рецепт смажених пиріжків із капустою.

- Начинка може бути абсолютно різна, — каже Елла Іванова. — У мене пиріжки з картоплею. Але такі ж можна зробити, приміром, із капустою. Використовуємо дріжджове тісто без яєць. Ось рецепт.

Смажені пиріжки

Тісто

  • 125 г теплого молока
  • 50 г сметани
  • 25 г вершкового масла
  • Пів чайної ложки солі
  • 1 чайна ложка цукру
  • 5 г пресованих дріжджів
  • 250−270 г борошна

Начинка

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  • 200 г картоплі
  • Сіль
  • Перець
  • 1 цибулина
  • Олія

У тепле молоко додаємо дріжджі, цукор і сіль, потім сметану та м'яке вершкове масло. Добре перемішуємо. Додаємо борошно і замішуємо тісто. Воно має вийти м'яким. Залишаємо на пів години. Накриваємо.

Поки тісто підходить, приготуємо начинку — картопляне пюре зі смаженою цибулею. Формуємо пиріжки. Обсмажуємо на олії до готовності. І смачного!

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Нагадаємо рецепт смажених пиріжків із яблуками.

Фото з альбому Елли Іванової

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