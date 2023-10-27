Смажені пиріжки з картоплею: просто та смачно
Як зробити вихідні незабутніми? Посмажте пиріжки та запросіть за стіл друзів і близьких. Повірте, смажені пиріжки матимуть не менший попит, ніж шашлики.
Рецептом ласощів поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше давала рецепт смажених пиріжків із капустою.
- Начинка може бути абсолютно різна, — каже Елла Іванова. — У мене пиріжки з картоплею. Але такі ж можна зробити, приміром, із капустою. Використовуємо дріжджове тісто без яєць. Ось рецепт.
Смажені пиріжки
Тісто
- 125 г теплого молока
- 50 г сметани
- 25 г вершкового масла
- Пів чайної ложки солі
- 1 чайна ложка цукру
- 5 г пресованих дріжджів
- 250−270 г борошна
Начинка
- 200 г картоплі
- Сіль
- Перець
- 1 цибулина
- Олія
У тепле молоко додаємо дріжджі, цукор і сіль, потім сметану та м'яке вершкове масло. Добре перемішуємо. Додаємо борошно і замішуємо тісто. Воно має вийти м'яким. Залишаємо на пів години. Накриваємо.
Поки тісто підходить, приготуємо начинку — картопляне пюре зі смаженою цибулею. Формуємо пиріжки. Обсмажуємо на олії до готовності. І смачного!
Нагадаємо рецепт смажених пиріжків із яблуками.
Фото з альбому Елли Іванової74