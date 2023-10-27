Смажені пиріжки з картоплею: просто та смачно

Як зробити вихідні незабутніми? Посмажте пиріжки та запросіть за стіл друзів і близьких. Повірте, смажені пиріжки матимуть не менший попит, ніж шашлики.

РЕКЛАМА

Рецептом ласощів поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше давала рецепт смажених пиріжків із капустою.

- Начинка може бути абсолютно різна, — каже Елла Іванова. — У мене пиріжки з картоплею. Але такі ж можна зробити, приміром, із капустою. Використовуємо дріжджове тісто без яєць. Ось рецепт.

Смажені пиріжки Тісто 125 г теплого молока

50 г сметани

25 г вершкового масла

Пів чайної ложки солі

1 чайна ложка цукру

5 г пресованих дріжджів

250−270 г борошна Начинка РЕКЛАМА 200 г картоплі

Сіль

Перець

1 цибулина

Олія

У тепле молоко додаємо дріжджі, цукор і сіль, потім сметану та м'яке вершкове масло. Добре перемішуємо. Додаємо борошно і замішуємо тісто. Воно має вийти м'яким. Залишаємо на пів години. Накриваємо.

Поки тісто підходить, приготуємо начинку — картопляне пюре зі смаженою цибулею. Формуємо пиріжки. Обсмажуємо на олії до готовності. І смачного!

РЕКЛАМА

Нагадаємо рецепт смажених пиріжків із яблуками.

Фото з альбому Елли Іванової

РЕКЛАМА

74

Читайте нас у Facebook та Instagram