«Хочу, щоб він повернувся»: Усик назвав наступного суперника Ломаченка

Непереможний український боксер-суперважковаговик Олександр Усик, який відвідав у Саудівській Аравії поєдинок Ф'юрі — Нганну, прокоментував інформацію про те, що його найкращий друг, дворазовий олімпійський чемпіон та ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко прийняв рішення завершити кар'єру, оскільки дуже розчарований рішенням суддів у дуелі з абсолютним чемпіоном легкої ваги американцем Девіном Хейні.

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«Я чув, що він планує битися з Джорджем Камбососом, — заявив Олександр Усик в інтерв'ю ProBox TV. — Але я не маю уяви, коли цей бій може відбутися. Йому вирішувати. Йому оголошувати про це. Але я однозначно хотів би побачити знову Василя у рингу. Хотів би, щоб він повернувся та знову став чемпіоном світу».

Нагадаємо, що на початку 2022 року Ломаченко відмовився від бою з австралійцем Камбососом (21 перемога, 10 з них — нокаутом, 2 поразки) за титул абсолютного чемпіона світу через початок повномасштабного вторгнення росії в Україну. Після цього Джордж Камбосос програв свої пояси в бою з Хейн, а через чотири місяці капітулював і в поєдинку-реванші з американцем (крім того, у червні 2023-го австралієць ще виграв дуель з британцем Максі Хьюзом). Що ж до Ломаченка, то він не виходить у ринг уже майже пів року, після поразки від Хейні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик висловився про позицію Ломаченка щодо війни в Україні.

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