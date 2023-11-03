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Книга рецептів

Салат «Святковий» від відомого фудблогера: «стане окрасою для будь-якого столу»

13:16 3 листопада 2023
Салат Святковий

Фудблогер Олексій Міль, який раніше поділився рецептом закарпатської страви боб левеш, запропонував фоловерам приготувати салат під назвою «Святковий».

Про те, як готувати цю страву, яка «стане окрасою столу», блогер розповів в Instagram.

Інгредієнти:

  • 450 г копченого курячого м’яса, філе або стегна;
  • 300 г помідорів;
  • 5 варених яєць;
  • 200 г твердого сиру;
  • 130 г домашнього майонезу;
  • 200 г хліба для сухариків;
  • сіль, перець, паприка, сушений часник;
  • 1.5 ст. л олії;
  • 1 ст. л маку.

Приготування:

  • Вливаємо в сковорідку олію, додаємо паприку і сушений часник, розмішуємо і розігріваємо. Вкидаємо кубики хліба (без скоринки) і обсмажуємо до золотавості та хрусткості.
  • На сухій сковорідці 2−3 хвилини обсмажуємо, перемішуючи, мак.
  • Складаємо салат шарами в кулінарному кільці, кожен промазуємо майонезом.
  • Першим шар — кубики копченого філе чи копченого стегна, далі — нарізані варені яйця, твердий сир. Сирний шар варто більще змастити майонезом.
  • Один із шарів потрібно посолити та поперчити.
  • Зверху викладаємо сухарики, виймаємо салат із кільця, присипаємо маком зверху і з боків.

Вага такого салату становить близько 1500 грамів, на його приготування відводиться 40 хвилин.

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Раніше кулінарка Ардія Діаманті поділилася рецептом осіннього вітаминного салату, для якого буряк та моркву не потрібно відварювати.

Фото із соцмереж

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