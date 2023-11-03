Салат «Святковий» від відомого фудблогера: «стане окрасою для будь-якого столу»

Фудблогер Олексій Міль, який раніше поділився рецептом закарпатської страви боб левеш, запропонував фоловерам приготувати салат під назвою «Святковий».

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Про те, як готувати цю страву, яка «стане окрасою столу», блогер розповів в Instagram.

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Інгредієнти:

450 г копченого курячого м’яса, філе або стегна;

300 г помідорів;

5 варених яєць;

200 г твердого сиру;

130 г домашнього майонезу;

200 г хліба для сухариків;

сіль, перець, паприка, сушений часник;

1.5 ст. л олії;

1 ст. л маку.

Приготування:

Вливаємо в сковорідку олію, додаємо паприку і сушений часник, розмішуємо і розігріваємо. Вкидаємо кубики хліба (без скоринки) і обсмажуємо до золотавості та хрусткості.

На сухій сковорідці 2−3 хвилини обсмажуємо, перемішуючи, мак.

Складаємо салат шарами в кулінарному кільці, кожен промазуємо майонезом.

Першим шар — кубики копченого філе чи копченого стегна, далі — нарізані варені яйця, твердий сир. Сирний шар варто більще змастити майонезом.

Один із шарів потрібно посолити та поперчити.

Зверху викладаємо сухарики, виймаємо салат із кільця, присипаємо маком зверху і з боків.

Вага такого салату становить близько 1500 грамів, на його приготування відводиться 40 хвилин.

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Раніше кулінарка Ардія Діаманті поділилася рецептом осіннього вітаминного салату, для якого буряк та моркву не потрібно відварювати.

Фото із соцмереж

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