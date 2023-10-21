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Вітамінний салат — хіт жовтня: готується швидко та просто

22:33 27 жовтня 2023
Вітамінний салат

Осінні салати мають свої особливості. Фаворитами в них стають морква та буряк. Ці овочі гарні у тандемі з майонезом, сметаною чи м'яким сиром. Фішка цього вітамінного салату в тому, що моркву та буряк не потрібно відварювати.

Рецептом поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

— Використовуйте у цьому салаті той сир, який особливо любите — моцарелу, бринзу чи фету, — каже Ардія Діаманті. — Консервовану кукурудзу можна замінити горошком, а часник — цибулею. Солити салат немає потреби, тому що використовуєте майонез. Цей салат також можна заправити сметаною.

Вітамінний салат

  • Бринза — 100 г
  • Маленька баночка консервованої кукурудзи чи горошку
  • Морква — 1 шт.
  • Буряк — 1 шт.
  • Великий помідор — 2 шт. (або 5 чері)
  • Огірок — 1 шт.
  • Часник — 2 зубчики
  • Листя салату — на смак
  • Майонез — 2 столові ложки

Моркву та буряк натерти на великій тертці. Помідор і очищений огірок нарізати на слайси. Все змішати. Додати листя салату та подрібнений часник. Доповнити шматочками бринзи чи будь-якого іншого м'якого сиру.

Заправити майонезом. І смачного!

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати салат «Поцілунок коханця» — ніжний, соковитий і з пікантним присмаком.

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