Вітамінний салат — хіт жовтня: готується швидко та просто
Осінні салати мають свої особливості. Фаворитами в них стають морква та буряк. Ці овочі гарні у тандемі з майонезом, сметаною чи м'яким сиром. Фішка цього вітамінного салату в тому, що моркву та буряк не потрібно відварювати.
Рецептом поділилася кулінарка Ардія Діаманті.
— Використовуйте у цьому салаті той сир, який особливо любите — моцарелу, бринзу чи фету, — каже Ардія Діаманті. — Консервовану кукурудзу можна замінити горошком, а часник — цибулею. Солити салат немає потреби, тому що використовуєте майонез. Цей салат також можна заправити сметаною.
Вітамінний салат
- Бринза — 100 г
- Маленька баночка консервованої кукурудзи чи горошку
- Морква — 1 шт.
- Буряк — 1 шт.
- Великий помідор — 2 шт. (або 5 чері)
- Огірок — 1 шт.
- Часник — 2 зубчики
- Листя салату — на смак
- Майонез — 2 столові ложки
Моркву та буряк натерти на великій тертці. Помідор і очищений огірок нарізати на слайси. Все змішати. Додати листя салату та подрібнений часник. Доповнити шматочками бринзи чи будь-якого іншого м'якого сиру.
Заправити майонезом. І смачного!
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати салат «Поцілунок коханця» — ніжний, соковитий і з пікантним присмаком.
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Фото з альбому Ольги Сметанської67