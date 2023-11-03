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Україна

Житомир залишився без води на невизначений термін: що відомо про ситуацію

19:22 3 листопада 2023
Аварія на колекторі

У Житомирі, неподалік якого сталася смертельна ДТП за участю народного депутата, з 15:00 3 листопада повністю відключили водопостачання через складну аварію на каналізаційному колекторі. Про це повідомляє комунальне підприємство «Житомирводоканал».

«Маємо складну аварійну ситуацію. Наш багатостраждальний напірний каналізаційний колектор, яким транспортуються стоки з усього міста до очисних споруд, вийшов з ладу», — йдеться у повідомленні.

Для відновлення цілісності каналізаційної мережі комунальні працівники з 15:00 припинили водопостачання у місті.

У «Житомирводоканалі» поки що не називають термінів усунення наслідків аварії.

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«Просимо набратися терпіння, доки ми ліквідуємо порив», — йдеться в повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», раніше у СБУ розповіли, як колишній начальник «Київводоканалу» хотів заробити на війні з росією.

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