Ердоган заявив про припинення всіх контактів з Нетаньяху

У суботу, 4 листопада, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, який погрожує Заходу, оголосив про те, що припиняє будь-які подальші контакти з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

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«Нетаньяху більше не є тим, з ким ми можемо говорити. Ми його перекреслили», — заявив Ердоган.

Такі жорсткі слова турецький лідер вимовив на зворотному шляху з Казахстану, де він брав участь у 10-му саміті Організації тюркських держав.

Ердоган додав, що Нетаньяху «втратив підтримку своїх громадян». І тепер намагається отримати схвалення «масових вбивств палестинців», використовуючи «релігійну термінологію».

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Водночас Туреччина не збирається розривати дипломатичні відносини з Ізраїлем. Йдеться лише про Біньяміна Нетаньяху.

«Анкара використовує всі дипломатичні можливості, щоб зупинити кровопролиття», — підкреслив Ердоган.

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Турецькі ЗМІ додають, що він має на увазі переговори з ізраїльськими спецслужбами, МЗС Ізраїлю з одного боку та представниками ХАМАС та палестинською адміністрацією з іншого.

По суті заява Ердогана стала відповіддю на заяву влади Ізраїлю. Уряд Нетаньяху оголосив, що «проводить переоцінку» своїх відносин з Анкарою у зв'язку з риторикою турецького президента.

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Тим часом , Ізраїль продовжує свою наземну операцію в секторі Газа. Нетаньяху напередодні заявив, що припинення вогню можливе лише після того, як терористи звільнять усіх заручників. ЦАХАЛ завдає масованих ударів по сектору Газа, що знаходиться під повним контролем ХАМАС. Представники цієї екстремістської організації стверджують, що внаслідок дій ізраїльської армії загинули щонайменше 9000 мирних громадян. Однак підтвердити ці дані по незалежних джерелах неможливо.

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