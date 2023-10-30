Ердоган погрожує Заходу: Ізраїль відкликав усіх своїх дипломатів із Туреччини

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен розпорядився відкликати всіх ізраїльських дипломатів із Туреччини. Підставою для такого рішення став виступ турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана на масштабному мітингу на підтримку Палестинської національної автономії. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль вимагає відставки генсека ООН.

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«На тлі різких заяв, які робить Туреччина, я розпорядився повернути дипломатичних представників, які перебувають там, щоб провести переоцінку ізраїльсько-турецьких відносин», — написав Коен у соцмережі Х (колишній Twitter).

Посольство Ізраїлю в Туреччині одночасно розмістило на своїй сторінці в X зображення з написом турецькою мовою: «ХАМАС — це терористична організація».

Ердоган виступив на мітингу на підтримку палестинців 28 жовтня у Стамбулі. Він назвав те, що відбувається в секторі Газа, різаниною і звинуватив у ній західні країни. Мітинг відбувся в аеропорту імені Ататюрка. Турецькі ЗМІ повідомляють, що там зібралося 1,5 мільйона осіб.

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«Ізраїль відкрито скоює військові злочини протягом уже 22 днів. Ми оголосимо Ізраїль військовим злочинцем перед усім світом!» — заявив Ердоган.

«Ті, хто проливає крокодилячі сльози за мирними жителями, які гинуть на українсько-російській війні, мовчки спостерігають загибель тисяч невинних дітей у Газі… Ми проти подвійних стандартів і всього цього лицемірства», — сказав президент Туреччини.

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Він наголосив, що за те, що відбувається в секторі Газа, несуть відповідальність західні країни, а Ізраїль є «окупантом Палестинських територій і пішаком у регіоні, якого принесуть у жертву, коли настане час».

Західні країни, за словами Ердогана, «мобілізували своїх політиків і свої ЗМІ, щоб узаконити різанину дітей, жінок і невинних людей у Газі».

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«Я ставлю запитання Заходу: ви хочете новий Хрестовий похід проти країн півмісяця?», — вигукнув Ердоган. Сотні тисяч учасників мітингу дружно підтримали президента Туреччини.

Раніше «ФАКТИ» публікували точку зору аналітика Сергія Фурси: «Західна цивілізація програла цей раунд. Вісь зла святкує».

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