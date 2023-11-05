У стилі Зідана: футболіст українського клубу вдарив головою арбітра в груди під час матчу (відео)

У матчі першої української ліги «Гірник-Спорт» — «Діназ» стався скандальний епізод. Нагадаємо, раніше в поєдинку чемпіонату України U19 уболівальник ударив арбітра в живіт.

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На 64-й хвилині, за рахунку 1:0 на користь господарів, арбітр Василь Файда зафіксував фол на лівому фланзі атаки «Гірник-Спорту». Це не сподобалося нападнику гостей В'ячеславу Шевченку, який емоційно висловився на адресу рефері, за що негайно отримав червону картку. У підсумку досвідчений футболіст, який виступав як у клубах вищої української ліги («Сталь», «Іллічівець», «Олександрія»), так і за кордоном, не знайшов нічого кращого, як… ударити головою в груди арбітру. Ну прямо Зідан «на мінімалках» із фіналу ЧС-2006…

Залишившись у меншості, «Діназ» пропустив ще один м'яч та програв — 0:2. Команда з Вишгорода займає передостаннє місце в турнірній таблиці групи Б, набравши після 14 турів лише 10 очок. Що стосується В'ячеслава Шевченка, який у 11 матчах нинішнього сезону забив один м'яч, то на нього напевно чекає тривала дискваліфікація.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Полісся» Вадим Червак підло штовхнув жінку-арбітра в спину.

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