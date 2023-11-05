Пугачова покинула росію: Галкін «засвітив», де знаходиться Примадонна

Днями російська співачка Алла Пугачова була помічена на Ленінградському вокзалі у москві, звідки вона, ігноруючи журналістів, поїхала у свій маєток в селі Грязь. Співачка, яка з родиною виїхала з росії після широкомасштабного вторгнення в Україну, кілька разів відвідувала рф. Втім, схоже, що й нинішній приїзд Пугачової був дуже коротким.

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Принаймні такий висновок можна зробити з публікації її чоловіка Максима Галкіна. Він виклав у Instagram їхню з Аллою Борисівною фотографію, написавши: «Яка сьогодні сонячна неділя в Сігулді!»

Фото Максима Галкіна

Сігулда — популярне місце відпочинку в центральній Латвії. Фото датовано 5 листопада.

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Щодо нинішнього візиту Пугачової до росії звучали різні версії. Одні джерела стверджували, що співачка приїхала для того, щоб скласти додатковий заповіт та забрати всі документи, пов'язані з її дітьми, які сім'я не взяла із собою раніше. Інші — що метою поїздки була спроба допомоги Максиму Галкіну, якого в росії визнали «іноагентом».

Фото Максима Галкіна

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