Двоє маленьких велосипедистів потрапили під колеса авто на Черкащині: одна дитина загинула (фото)

В Україні на Черкащині сталася страшна ДТП, в результаті якої загинула дитина. Про це повідомили в КНП «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР».

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«Сьогодні о 12:24 диспетчер ЕМД отримав виклик про наїзд на двох пішоходів у м.Шпола. Очевидець повідомив, що постраждалими є двоє дітей. Для надання допомоги відправили дві бригади Екстренки. Прибувши через 4 хвилини після отримання виклику, медики виявили постраждалих діток 9 та 11 років. Виявилося, що братик із сестричкою їхали до репетитора на велосипедах, коли автівка їх збила. 11-річній дівчинці діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та перелом правого колінного суглобу. Її госпіталізували до Шполянської багатопрофільної лікарні. На жаль, 9-річний хлопчик помер до приїзду медиків. Із авто ніхто не постраждав», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», днями суд ухвалив вирок у гучній справі про загибель двох дівчаток у ДТП під Києвом.

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