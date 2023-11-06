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Україна

Погода створює проблеми для російських солдатів в Україні, — британська розвідка

20:30 8 листопада 2023
танк у багнюці на фронті

За даними британської розвідки, російські війська в Україні вже страждають від поганих погодних умов перед настанням зими. Про це йдеться у щоденному розвідувальному звіті Міністерства оборони, оприлюдненому в Лондоні.

Солдати, які нещодавно повернулися з фронту, скаржилися на конференції в москві, що вони були мокрими «з голови до п’ят» протягом декількох тижнів, йдеться у звіті. Один з чоловіків поскаржився, що вони навіть не змогли заварити собі чашку чаю, побоюючись вогнем привернути увагу українських військ. Їжа була одноманітною, а багнюка — всюдисущою.

Відкриті джерела свідчать про те, що російські збройні сили мають дуже низький рівень базового польового менеджменту, йдеться далі у заяві.

«Це, ймовірно, частково пов'язано з відсутністю мотивованих молодших офіцерів і різним рівнем матеріально-технічного забезпечення», — зазначили британці.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що російська армія хоче більше покладатися на жінок на фронті в Україні, тому вербує їх у свої лави.

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