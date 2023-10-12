Крім того, що психічно хворих убивць забирають в армію росії навіть із залу суду, десятки тисяч російських солдатів страждають від кризи психічного здоров'я, повідомляють експерти британської розвідки. У грудні 2022 року російські психологи виявили близько 100 тисяч військовослужбовців, які страждають на посттравматичний стресовий розлад, йдеться у щоденному звіті розвідки про російську агресивну війну в Україні, опублікованому Міністерством оборони в Лондоні. Ця цифра, швидше за все, буде вищою, оскільки російські військові більше не проводять ротацію і відновлення після бойових дій.

Російський офіцер, який вказав на цю проблему, був звільнений, йдеться у заяві. У повідомленні також йдеться про додаткові докази того, що лікарі відправляють на фронт військовослужбовців, які не придатні для ведення бойових дій. Цього року кількість звернень до медичної комісії російських військових була вищою, ніж минулого. Багато звернень було відхилено.

З огляду на такий низький рівень турботи про психічне здоров'я солдатів і їхню здатність воювати, боєздатність росії залишається «на неоптимальному рівні», зробили висновок британські експерти.

Раніше повідомлялося, як російське військове керівництво знищує еліту армії.

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