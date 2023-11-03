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Мануфактура: Lladro
Час випуску: 1989
Скульптор: Julio Ruiz
Висота: 9×18 cm
Із експозиції «Shvets Museum»
Це в наш час новоявлені мультимільярдери часто демонструють усьому світу приголомшливі приклади шаленого марнотратства. З усіма своїми 100-метровими шикарними яхтами та надзвичайно дорогими замками на березі океану. А ось про ощадливість та вміння економити буквально на всьому перших американських мільярдерів на початку минулого століття навіть ходили легенди.
Так, одного разу до людини, яка мала величезний банківський капітал, звернувся юнак, який доводився йому далеким родичем. Зовсім нещодавно цей хлопець блискуче закінчив університет і думки про стрімке отримання нечуваних прибутків не давали йому спокою ані вдень, ані вночі. З однієї з таких ідей він якраз і вирішив звернутися до багатого дядечка, розраховуючи отримати у того вигідний кредит на реалізацію свого задуму.
Зручно вмостившися у кріслах біля старовинного каміну в кабінеті банкіра, вони почали обговорювати перспективи нової справи, що обіцяє великі та вигідні перспективи. Молодий чоловік дістав люльку, акуратно набив її дорогим голландським тютюном і, прикуривши за допомогою сірників, глибоко затягнувся, намагаючись справити враження на багатого дядечка, який мовчки спостерігав за кожним рухом юного гостя.
Деякий час помовчавши, банкір раптом сказав:
- Грошей ти не отримаєш. І навіть не проси.
Молодий родич був вражений відмовою, що прозвучала, і на це лише здивовано запитав:
- Але чому? Адже я вже практично переконав вас, що нова справа обіцяє бути неймовірно прибутковою!
- Все вірно, — погодився старий банкір, — справа справді може бути прибутковою. Але сам ти, як я помітив, людина марнотратна. А фінанси люблять економію.
- З чого ж ви взяли, що я не ощадливий? Адже я намагаюся заощаджувати, де тільки можна.
- Очевидно, не завжди, — сказав старий. — Я ж на власні очі бачив, як ти розкурюєш люльку. Для цього ти використав сірники. І це коли сидиш ти біля каміна з абсолютно дармовим вогнем! І ти мені після цього розповідатимеш про свою ощадливість?
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Вітер: 2 м/с Пд-3х
Тиск: 747 мм