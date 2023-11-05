Зеленський готовий переконати Трампа за 24 хвилини

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву експрезидента США Дональда Трампа про те, що він зможе закінчити війну в Україні за 24 години. Про це президент України сказав це в інтерв'ю NBC News.

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Так, президент заявив, що війну неможливо закінчити за добу, не пожертвувавши територіями та незалежністю України, та наголосив, що йому вистачить 24 хвилини, аби пояснити це.

«Трамп каже, що йому треба 24 години, аби закінчити війну. Що я можу сказати? Запрошую його сюди. Байден був тут, він розуміє деякі деталі, які можна зрозуміти, тільки побувавши тут. Мені треба 24 хвилини, не більше, аби пояснити Трампу, що він не може закінчити війну та встановити мир, якщо він не готовий віддати нашу територію Путіну. Якщо він не готовий пожертвувати нашою незалежністю, він не зможе зупинити війну (за 24 години. — Авт.)», — сказав глава держави.

Також Зеленський назвав умову для пришвидшення контрнаступу ЗСУ. На його думку, доки росіяни контролюють небо, а в України немає достатньо захисту, то ЗСУ не можуть просуватися вперед швидко.

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«Що буде коли в нас буде достатньо засобів ППО від наших партнерів? Наші війська підуть. Ні, вони побіжать вперед, і все піде швидше», — сказав президент.

Раніше колишній президент США Дональд Трамп заявив, що міг би змусити президента України Зеленського укласти мирну угоду з президентом рф Володимиром Путіним протягом 24 годин після повернення до Білого дому.

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Як писали «ФАКТИ», в американському суспільстві знизився рівень підтримки України.

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