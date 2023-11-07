Суд не зміг відправити під арешт нардепа Ніколаєнка, який брав участь у смертельній ДТП

Печерський районний суд Києва не обрав 7 листопада запобіжний захід народному депутату України Андрію Ніколаєнку, який поблизу Житомира збив насмерть 18-річну місцеву жительку. Суддя оголосила перерву в засіданні, повідомляє Суспільне.

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Адвокати і Ніколаєнко просили продовжити засідання сьогодні, але суддя оголосила перерву. Андрій Ніколаєнко, звертаючись до судді, попросив розглянути всі документи, які були надані у визначеному порядку.

«Було призначене терміново таке засідання, і прокуратура хоче, щоб мене скоріше позбавити можливості комунікувати, спілкуватися і виконувати свої законні функції народного депутата. Я прошу розглянути всі документи, які були надані. Я не ховаюся, пройшов всі тести. Я добровільно прийшов на дачу показань», — сказав у суді Ніколаєнко.

Під час засідання суду прокурор сказав, що Ніколаєнко рухався зі швидкістю 146 кілометрів на годину. Дозволена швидкість на цій трасі — 110 кілометрів на годину. Прокурор заявив, що експертиза швидкості, з якою рухався Ніколаєнко, ще не готова. Однак відбувся слідчий експеримент, де була змоделювала ситуація, наближена до ДТП. На слідчому експерименті був присутній свідок, який рухався поряд з автівкою якою кермував Ніколаєнко на момент вчинення ДТП.

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Як сказав Ніколаєнко, загибла дівчина намагалася перебігти дорогу в невстановленому місці.

Сторона обвинувачення просила підозрюваному тримання під вартою на 2 місяці без права внесення застави. Суддя оголосила перерву в засіданні через інші засідання, на яких їй необхідно бути. Дата нового засідання буде оголошена завтра.

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Як писали «ФАКТИ», за 40 хвилин до смертельної ДТП, в результаті якої загинула 18-річна дівчина, автомобіль, за кермом якого був Ніколаєнко, перевищив швидкість, через що був згенерований штраф у розмірі 340 гривень.

Фото: Суспільне

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