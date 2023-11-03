8 листопада 2023

Одного разу учень Сократа Арістіпп, який був придворним філософом жахливого тирана Діонісія, вирішив попросити у грізного владики чималу суму грошей.

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- Однак, наскільки я чув, — здивувався тиран, — послідовники Сократа не потребують нічого.

- А ти дай мені грошей — і ми миттєво вирішимо цю суперечку, — безстрашно наполягав на своєму філософ.

- Добре, — відповів Діонісій, — я дам тобі грошей, але спочатку поясни мені: чому мудреці стоять натовпом біля воріт багатіїв, а не навпаки?

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- Це відбувається тому, — сказав Арістіпп, — що мудреці знають, чого хочуть від багатіїв, а багатії — ні.

Тиран засміявся і велів видати філософу все, про що той просив.

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Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

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