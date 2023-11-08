Готуємо молдавські мітітеї: здивуйте рідних смакотою

Мітітеї, як і мамалига, — відома страви молдавської кухні. Мітітеї — це ароматні й соковиті ковбаски з телятини та баранини. Спершу їх проварюють, потім обсмажують на грилі. Їдять мітітеї гарячими з картоплею, салатом, загорнутими в коржі, ділиться кулінарка Анна Гордєєва.

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Інгредієнти: Свинина (краще шия) — 700 г

Яловичина або телятина — 300 г

Молоко — 150 мл

Цибуля — 1 шт.

Часник — 3−5 зубчиків

Крохмаль — 2 ст. л.

Сода харчова — ½ ч. л.

Олія

Сіль — 1−2 ч. л.

Перець мелений чорний, перець чорний горошком, лавровий лист, інші спеції на ваш смак.

Приготування:

М'ясо помити, обсушити паперовими рушниками, розрізати на шматочки. Потім двічі пропустити через м'ясорубку. Або можна використовувати магазинний дрібний фарш «свинина/яловичина». В готовий фарш додати соду, крохмаль та давлений часник, сіль та спеції, перемішати. Поступово додати молоко кімнатної температури, добре перемішати до однорідності, перекласти в мішечок і покласти в холодильник на 2−3 години.

Сформувати з фаршу невеликі ковбаски, товщиною близько 2,5 см і довжиною приблизно 7 см. Можна вручну, можна через кулінарний мішечок. Розігріти сковороду з олією. Обсмажити мітітеї на великому вогні з усіх боків до рум'яної скоринки. Паралельно закип'ятити чайник.

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Викласти ковбаски в казан, каструлю або у вогнетривку форму з високими бортиками. Викласти шарами смажені мітітеї, зверху цибуля півкільцями, перець горошком, лавровий лист, знов ковбаски і так поки стане інгредієнтів. Залити все крутим окропом, воду посолити на свій смак. Закрити кришкою. Поставити мітітеї в розігріту духовку на 30 хвилин при температурі 180 градусів. Або ж тушити на плиті на маленькому вогні від закипання 30 хвилин.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт яловичої печінки, завдяки якому страва буде соковитою та ніжною.

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