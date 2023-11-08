Гарбузовий крем-суп «по-багатому»: актуальна страва від акторки «Жіночого кварталу»

Учасниця «Жіночого кварталу» Тетяна Песик дуже завантажена волонтерством і акторською працею, однак примудряється слідкувати за фігурою і не надто балує себе смачненьким. При цьому дівчина обожнює готувати, і частенько ділиться рецептами з підписниками в Instagram, яких уже 515 тисяч!

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Днями вона зізналася, що цілий рік чекала на відкриття «гарбузового сезону». Відсвяткувати цю мить вона вирішила гарбузовим крем-супом з креветками.

Як готувати

Для початку акторка запекла в духовці всі потрібні овочі — почищені і порізані на шматки гарбуз, моркву, солодкий перець, цибулю і часник (останній чистити не треба). Перед температурною обробкою їх треба посолити, поперчити, додати улюблені трави і збризнути олією (в ідеалі — оливковою). Все це запікається при 200 градусів протягом 40 хвилин.

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Ще гарячими овочі перебиваються блендером, до помаранчевої маси додаються вершки і трохи крем-сиру.

Подавати суп Тетяна пропонує «по-багатому» — з варено-замороженими креветками. Їх треба трохи підсмажити на вершковому маслі.

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Також в тарілку добре покласти кілька кубиків сиру фета.

«Мені подобається ще замість вершків додавати кокосове молоко, також замість крем-сиру можна додати фету. Обожнюю таку смакотульку», — зізнається популярна комікеса.

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«Гарбуз у кокосовій шубці з фетою: новий рівень смаку осінньої класики», «Файно», Чудова українська здорова їжа", — не поскупилися на коментарі зачудовані фани.

А любителям солодкого гарбуза варто звернути увагу на рецепт гарбузового кексу від ще однієї зірки українського сегменту Instagram polli_cooking.

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