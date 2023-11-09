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В команді Андрія Данилка сталося горе: на фронті загинув син артиста колективу

10:16 9 листопада 2023
Андрій Данилко

В творчій родині артиста Андрія Данилка, якому нещодавно виповнилося 50 років, сталося горе. На фронті загинув син артиста колективу Артура Кульповича — Ерік. Трагічною новиною Андрій поділився на своїй сторінці в інстаграмі, опублікувавши фото молодого захисника.

«Наші найщиріші співчуття артисту нашого колективу Артуру Кульповичу у зв'язку із загибеллю на фронті його сина Еріка. Слава Герою! Світла памʼять», — написав Данилко.

В коментарях підписники висловлюють співчуття та пишуть слова вдячності.

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«Схиляю голову… Вічна й світла пам"ять Герою!»

«Вічна пам’ять герою визволителю! Ніколи не забудемо! Довіку вдячні!»

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«Пам'ятаю, як під час навчання Артур розказував про сина. Я ще тоді так здивувалась, що і тато молодий і син вже підліток. Новина жахлива. Немає слів. Вічна пам'ять», — пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Артур Кульпович — український співак, композитор і письменник родом з Дніпропетровщини. Його син Ерік боронив країну від російських окупантів. Де і коли загинув воїн, не повідомляють.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що на війні загинув дядько зірки серіалу «Кріпосна» Анни Сагайдачної.

Також Леся Нікітюк повідомила про втрату близької людини.

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