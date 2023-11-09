В команді Андрія Данилка сталося горе: на фронті загинув син артиста колективу

В творчій родині артиста Андрія Данилка, якому нещодавно виповнилося 50 років, сталося горе. На фронті загинув син артиста колективу Артура Кульповича — Ерік. Трагічною новиною Андрій поділився на своїй сторінці в інстаграмі, опублікувавши фото молодого захисника.

РЕКЛАМА

«Наші найщиріші співчуття артисту нашого колективу Артуру Кульповичу у зв'язку із загибеллю на фронті його сина Еріка. Слава Герою! Світла памʼять», — написав Данилко.

В коментарях підписники висловлюють співчуття та пишуть слова вдячності.

РЕКЛАМА

«Схиляю голову… Вічна й світла пам"ять Герою!»

«Вічна пам’ять герою визволителю! Ніколи не забудемо! Довіку вдячні!»

РЕКЛАМА

«Пам'ятаю, як під час навчання Артур розказував про сина. Я ще тоді так здивувалась, що і тато молодий і син вже підліток. Новина жахлива. Немає слів. Вічна пам'ять», — пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Артур Кульпович — український співак, композитор і письменник родом з Дніпропетровщини. Його син Ерік боронив країну від російських окупантів. Де і коли загинув воїн, не повідомляють.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що на війні загинув дядько зірки серіалу «Кріпосна» Анни Сагайдачної.

Також Леся Нікітюк повідомила про втрату близької людини.

244

Читайте нас у Facebook та Instagram