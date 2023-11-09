В команді Андрія Данилка сталося горе: на фронті загинув син артиста колективу
В творчій родині артиста Андрія Данилка, якому нещодавно виповнилося 50 років, сталося горе. На фронті загинув син артиста колективу Артура Кульповича — Ерік. Трагічною новиною Андрій поділився на своїй сторінці в інстаграмі, опублікувавши фото молодого захисника.
«Наші найщиріші співчуття артисту нашого колективу Артуру Кульповичу у зв'язку із загибеллю на фронті його сина Еріка. Слава Герою! Світла памʼять», — написав Данилко.
В коментарях підписники висловлюють співчуття та пишуть слова вдячності.
«Схиляю голову… Вічна й світла пам"ять Герою!»
«Вічна пам’ять герою визволителю! Ніколи не забудемо! Довіку вдячні!»
«Пам'ятаю, як під час навчання Артур розказував про сина. Я ще тоді так здивувалась, що і тато молодий і син вже підліток. Новина жахлива. Немає слів. Вічна пам'ять», — пишуть в коментарях.
Нагадаємо, Артур Кульпович — український співак, композитор і письменник родом з Дніпропетровщини. Його син Ерік боронив країну від російських окупантів. Де і коли загинув воїн, не повідомляють.
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