Ні до чого не примушувала: німецька супермодель потрапила у скандал через костюм свого чоловіка

Модель та телеведуча Гайді Клум, яка святкувала своє 50-річчя у стилі 20-х минулого століття, знову з’явилася на вечірці в Нью-Йорку в найекстравагантнішому вбранні вечора. Але чи не для того модель безцеремонно змусила чоловіка Тома Каулітца вдягнути вкрай незручне павине яйце, щоб доповнити свій павиний костюм? Принаймні таке припущення зробили користувачі у соціальних мережах, де жваво коментували костюмовану вечірку в Нью-Йорку.

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Але це не так, як розповів зірка Tokio Hotel у своєму власному подкасті з Біллом Каулітцем. В останньому випуску брат Білла процитував коментарі: «Бідолаха Том! Що вони з ним роблять?» У відповідь Том Каулітц пояснив, що його дружина Клум ні до чого його не примушувала.

«У цьому вся принадність Гелловіну. Я хочу мати костюм, якого немає ні в кого. Щоб він був не просто крутим, страшним чи ще якимсь. Але й дурнуватим. Яйце — це настільки круто й тупо, що я подумав: „Це мега“», — пояснив Том.

Тим часом брат Білл підозрює, що багато хто зі сторонніх людей, які не знають Тома особисто, не повірили б, що «у нього є почуття гумору».

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Гайді Клум показала старі фотографії, з яких почалась її кар’єра супермоделі.

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