Щоб підірвати підтримку: рф фінансує дезінформаційну кампанію проти України в Латинській Америці

Російський уряд наразі фінансує тривалу, добре оплачувану дезінформаційну кампанію в Латинській Америці. Кремлівська кампанія планує використовувати розвинені медіаконтакти в Аргентині, Болівії, Чилі, Колумбії, на Кубі, в Мексиці, Венесуелі, Бразилії, Еквадорі, Панамі, Парагваї, Перу та Уругваї для проведення кампанії інформаційних маніпуляцій, спрямованих на приховану експлуатацію відкритості латиноамериканських медіа та інформаційного середовища. Про це повідомляється у заяві Державного департаменту США.

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Кінцевою метою кремля є відмивання своєї пропаганди та дезінформації через місцеві ЗМІ у спосіб, який буде органічно сприйматися латиноамериканською аудиторією, щоб підірвати підтримку України та поширювати антиамериканські та антинатовські настрої. Розробку кампанії з маніпулювання інформацією для просування російських інтересів у регіоні координували організації «Агентство соціального проєктування», «Інститут розвитку Інтернету» та «Структура». Основними виданнями, які поширюють ці матеріали, є Pressenza (воно було засноване в Мілані у 2009 році, а з 2014 року зареєстроване в Еквадорі) та чилійське El Ciudadano.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що СБУ нейтралізувала секту «АллатРа», яка мала мережу по всій Україні. Сектанти виправдовували агресію та поширювали пропаганду росії.

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