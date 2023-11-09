Люди часто витрачають на одяг та аксесуари величезні кошти. Але є багато способів скоротити витрати й при цьому мати гарний вигляд, пише csmonitor.com.

Якщо ви не носите речі, віднесіть їх до комісійного магазину. Коли магазин продасть ваш одяг, він випише вам чек на частину прибутку. Ви не отримаєте повну суму, але й багато працювати не доведеться. Варто раз на рік перебирати речі у своїй шафі. Якщо ви не одягали річ 365 днів, вона вам не потрібна.

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Прочитайте етикетку перед покупкою. Якщо ви купите шовкову спідницю, яку замість прання доведеться щоразу здавати в хімчистку, це стане вам у копійочку. Обирайте речі для машинного прання та заощаджуйте. Періть одяг на делікатному режимі в прохолодній воді та сушіть його у сушильній шафі — так він прослужить найдовше. Для делікатних речей або одягу, який може дати усадку, використовуйте ручне прання. Дбайте про свій одяг, і він прослужить вам довгі роки.

Роздрібні торговці виставляють несезонний одяг на розпродаж, щоб очистити свої магазини від залишків. Ви можете заощадити купу грошей, купуючи одяг тоді, коли він вам не потрібен, — наприклад, пальто у травні або купальник у грудні. Не нехтуйте онлайн-магазинами, коли купуєте одяг. Вони також слідують за сезонами, пропонуючи величезні знижки — і більший вибір, ніж у більшості магазинів, — на розпродажі.

Якщо ви вмієте працювати голкою з ниткою, перетворіть те, що ви більше не носите, на щось інше. Зі старого светра можна зробити навіть сумочку. Не купуйте одяг, якщо він вам справді не потрібен, навіть якщо він на розпродажі. Тридцятивідсоткова знижка — це не дуже гарна пропозиція, якщо ви не будете носити її 99 відсотків часу.

Базові речі не потребують дизайнерської етикетки. Купуйте футболки, майки та повсякденний одяг у дешевших магазинах.

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Модний одяг коштує дорожче і має менший термін придатності. Ви можете витратити сотні гривень, намагаючись не відставати від модних журналів, щоб через пів року зрозуміти, що більше не обожнюєте ту спідницю. Дотримуйтеся класичних стилів і базових речей, які завжди в моді, — джинси, поло, футболки й прості спідниці.

Якщо вам потрібно одягнути щось лише один раз, позичте це у друга або члена сім'ї. Ви заощадите 100 відсотків і не матимете непотрібної сукні чи костюма, що заповнює місце у вашій шафі.

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Коли справа доходить до покупки купальника, не варто вибирати дешеву підробку. Добре продуманий купальник коштуватиме дорожче, але може прослужити довгі роки. Ціни на жіночий одяг часто вищі, ніж на чоловічий та дитячий. Якщо ви жінка, яка шукає щось універсальне, — наприклад, футболку або худі, — спершу перевірте вішалки в чоловічому та дитячому відділах.

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Купуйте тільки те, що ви можете носити сьогодні. Купувати щось на кілька розмірів менше, тому що ви думаєте, що потім схуднете, — це ризик.

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