Не використовуйте звичайний мийний засіб: як правильно прати пуховик

Регулярне прання пуховика, який залишається в тренді цього осінньо-зимового сезону, лише робить його знову чистим, але й відіграє важливу роль у збільшенні терміну його служби та збереженні теплоізоляційних властивостей. По-перше, брудний пух легше вбирає вологу, а це означає, що куртка втрачає частину своєї пухнастості. Це дуже важливо, тому що більша висота куртки утримує тепле повітря навколо тіла, зігріваючи вас. По-друге, брудний пух, особливо якщо він намокне, може стати сприятливим середовищем для розвитку плісняви та бактерій. Правильне прання допоможе відновити його пухнастість, повідомляє hnorthwestoutlet.com.

РЕКЛАМА

Поширеною помилкою є те, що пуховики не можна прати в домашніх умовах і їх потрібно віддавати в хімчистку. Це не так: будь-який тип пухового одягу, будь то жилет, куртка, пальто або спальний мішок, можна випрати в домашніх умовах, якщо ви знаєте, як це зробити.

Не використовуйте звичайний мийний засіб, оскільки він видалить природні олії з пуху і зробить його більш вразливим до вологи. Додайте м'ячики в сушарку, щоб допомогти куртці швидше висохнути та відновити висоту пуху.

Якщо на вашій куртці є плями або ви маєте справу з сильним накопиченням поту і масел тіла, як це часто трапляється біля підборіддя і шиї, вам потрібно спочатку обробити їх. Намочіть плями й почистьте їх щіткою, використовуючи господарське мило або засіб для виведення плям. Не забудьте ретельно прополоскати цю ділянку перед тим, як покласти куртку в пральну машину.

РЕКЛАМА

Застібніть всі блискавки або липучки й закрийте всі клапани, щоб нічого не зачіпалося за підкладку куртки. Найкраще вивернути куртку навиворіт. Встановіть низьку/холодну температуру пральної машини для делікатних речей або вовни. Кілька разів прополощіть на найповільнішому/найдовшому циклі віджимання, щоб переконатися, що в пуху не залишилося залишків мийного засобу.

Після прання, поки куртка ще волога, додайте в машину рекомендовану кількість засобу для захисту пуху і повторіть цикл прання.

Безумовно, найкращий спосіб висушити пуховик — це сушка в сушарці. Встановіть її на низьку температуру або сушіть на повітрі. Киньте кілька кульок для сушіння або чистих тенісних м'ячиків, щоб виріб не збивався в грудки. Час від часу виймайте виріб, розбивайте грудки, струшуйте його, щоб розподілити пух, і кладіть назад у сушарку. Очікуйте, що процес займе кілька годин і кілька циклів.

РЕКЛАМА

Якщо у вас немає сушарки, ви можете висушити куртку, повісивши її в місці, куди надходить багато свіжого повітря, і обережно розбивати грудки пальцями, поки вона сохне.

Раніше «ФАКТИ» писали, чому не варто засипати порошок прямо в барабан пральної машини та чи потрібно вивертати речі навиворіт під час прання.

РЕКЛАМА

101

Читайте нас у Facebook та Instagram