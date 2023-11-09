Добре зимують у відкритому ґрунті: як доглядати за гейхерами

Гейхера, яка названа на честь німецького лікаря й ботаніка Йоганна Генріха фон Гейхера, стала дуже популярною в ландшафтному дизайні. Багаторічний кущ, що може сягати у висоту до 50 см, цінують за ефектне листя, яке зачаровує своєю вишуканістю. Особливо ефектна гейхера у холодні осінні дні, коли розетки розфарбовуються в насичені тони. Тому її так часто садять на парадних клумбах, центральних доріжках, які ведуть до будинку. Як доглядати за рослиною, яка стане окрасою вашого саду, розповіли на сторінці «Дендроферма сім'ї Бережнюк»:

РЕКЛАМА

«Якщо на ділянці застоюється вода після дощу або танення снігу, то висаджувати там рослину не слід. У такому ґрунті коріння рослини буде гнити й гейхера може загинути. У перший рік, в рік посадки, рослина не потребує підживлення, в наступні роки підживлювати декоративно-квітучі сорти гейхери слід універсальним добривом для квітучих рослин, а декоративно-листяні — комплексними добривами для листяних рослин. Але концентрація добрива має бути у два рази менша, ніж для інших садових рослин. В цьому випадку краще „недогодувати“ гейхеру, ніж „перегодувати“. Щоб не мати мороки з бур'янами й розпушуванням ґрунту після поливу, замульчуйте навесні посадку гейхери торфом».

Зимує гейхера досить добре у відкритому ґрунті. Її можна прикривати листям дуба. Зрізати восени з куща пожовклі й засохлі листочки не рекомендується, бо вони захищають кореневу систему в зимовий час від вимерзання.

«З часом нижнє листя облітає. Це негативно відбивається на декоративності рослини, — зазначають фахівці. — Такий кущ викопують з ґрунту та пересаджують в нову глибоку ямку. Так можна приховати недоліки, й кущ знову почне нарощувати нове листя. Можна поділити на кілька частин (в кожній частині має бути по 2−3 розетки), вкоротити довге коріння та пересадити на нове місце. Дистанція між розетками має бути не менше 25 см. Якщо на корінні є гниль, то всі уражені частини вирізають, а місця зрізів присипають товченим деревним вугіллям. Поділ куща проводять у травні або в перші осінні тижні».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, які культури можна сіяти під зиму.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

44

Читайте нас у Facebook та Instagram