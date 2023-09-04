Видаляйте зів’ялі квіти: як подовжити цвітіння хризантем

Коли літні квіти відцвітають, а осінь купає сад в останніх теплих променях сонця, настає час хризантем. Яскраві пізні квіти у поєднанні з барвистим листям створюють чудові кольорові акценти. Їх також можна висаджувати в контейнерах на балконах і терасах до кінця листопада. Вибір величезний: рід хризантем налічує близько 40 видів і численні сорти. Якщо ви плануєте висаджувати хризантеми на постійне місце, вам неодмінно варто обрати витривалі садові хризантеми. Садовий ґрунт повинен бути добре дренованим, багатим на поживні речовини і вапняним, а місце розташування — сонячним. Залежно від сорту, квіти цвітуть з серпня по грудень. Вони досягають висоти від 50 до 120 сантиметрів, пише сайт NDR.

Так звані хризантеми в горщиках особливо підходять для посадки на балконі або терасі. Ці рослини, продаються в повному розквіті та мають компактний вигляд. Якщо ви регулярно видалятимете зів'ялі квіти, то насолоджуватиметеся пишним цвітінням довше. Рослини потребують регулярного поливу і не повинні пересихати, але перезволоження слід уникати будь-якою ціною. Осінні хризантеми зазвичай вирощують як однорічні рослини, і їм важко перезимувати.

Якщо ви придбали багаторічні хризантеми як квітучі горшкові рослини восени, після цвітіння слід обрізати пагони приблизно на довжину пальця над горщиком. Найкраще рослини зимують у прохолодному і світлому місці при температурі не вище восьми градусів. У період спокою поливайте лише стільки, щоб запобігти пересиханню ґрунту.

Навесні залежно від погоди хризантеми можна висаджувати на клумбу приблизно з квітня, і вони знову проростуть. Пізньої осені на грядці рослини, що побуріли, обрізають приблизно на чверть висоти. Якщо ви хочете, щоб ці рослини перенесли зиму, ви повинні добре захистити підщепи. Для цього кореневі кульки можна вкрити листям або ялиновим гіллям.

Нові пагони навесні — саме час обрізати старі пагони до самої землі. Для компактного росту обрізайте нові пагони кілька разів протягом року. Під час основного періоду росту влітку підживлюйте кожні два тижні органічним рослинним добривом або компостом. Якщо старі хризантеми раптом вистрілюють вгору, це означає, що рослини раніше були оброблені в розпліднику речовинами, що пригнічують ріст, дія яких через деякий час зникає.

Про особливості вирощування хризантем «ФАКТАМ» розповіла квітникарка з Канева Олександра Костенко.

7

Читайте нас у Facebook та Instagram