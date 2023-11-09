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Події

Під арештом, але вдома: суд ухвалив рішення щодо нардепа Ніколаєнка

15:49 9 листопада 2023
Андрій Ніколаєнко

Суд у Києві помістив під цілодобовий домашній арешт народного депутата Андрія Ніколаєнка, який на трасі Київ-Чоп насмерть збив 18-річну дівчину, повідомляє РБК-Україна.

Розгляд справи щодо запобіжного заходу нардепу тривав кілька днів.

Як писали «ФАКТИ», за 40 хвилин до смертельної ДТП, в результаті якої загинула 18-річна дівчина, автомобіль, за кермом якого був Ніколаєнко, перевищив швидкість, через що був згенерований штраф у розмірі 340 гривень.

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