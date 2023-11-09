Постраждав через жінку: відомого футболіста вигнали з клубу після допису дружини в соцмережі

У неприємну ситуацію потрапив чемпіон Ізраїлю у складі «Маккабі» з Хайфи 30-річний півзахисник Діа Саба.

Після вторгнення військ ХАМАСу на територію країни керівництво клубу розпустило всіх футболістів, які могли діяти на власний розсуд. Днями гравці «Маккабі» зібралися знову всі разом, а ось Сабі рекомендували шукати собі новий клуб, незважаючи на контракт, що діє до 2028 року.

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Причиною такого рішення клубу з Хайфи стало невдоволення вболівальників, які не оцінили пацифістські настрої дружини футболіста, яка закликала до миру в Секторі Гази та між Ізраїлем і Палестиною.

Зазначимо, що Саба, який провів за збірну Ізраїлю 11 матчів та забив 3 м'ячі, виступає за «Маккабі» з січня нинішнього року, перейшовши з турецького «Сівасспора». Він був найоплачуванішим гравцем клубу з Хайфи, а також його найдорожчим футболістом (згідно з даними Transfermarkt, його вартість оцінюється у 3,5 млн євро). Нинішнього сезону на рахунку Діа 14 матчів у всіх турнірах за «Маккабі», в яких він забив 4 м'ячі та віддав 4 гольові передачі.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що клуб-чемпіон звільнив головного тренера, який привітав путіна з днем народження.

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