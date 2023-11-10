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Гороскоп

Зірки обіцяють багатство: латиські астрологи назвали 4 щасливчиків листопада

12:10 10 листопада 2023
дівчина

Поки київські мольфари радять українцям уважно аналізувати літери свого імені, їхні колеги з Латвії впевнені, що деякі люди від народження відрізняються цілеспрямованістю та вмінням долати всі перешкоди, отримуючи з цього потрібні уроки.

Такі люди стануть головними щасливчиками листопада, наповнивши життя приємними сюрпризами. Про це пише UAportal, посилаючись на латиське видання.

За словами астрологів, головними улюбленцями удачі, яким зірки обіцяють багатство у листопаді, стали чотири знаки зодіаку.

Скорпіон

Ці люди, як і інші знаки води, обдаровані великою інтуїцією та харизмою. Вони дуже успішні у своїй професії чи бізнесі. Скорпіони використовують свою інтуїцію в роботі, щоб досягти того, чого хочуть. Ніхто не завадить їм жити розкішним життям.

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Лев

Леви — природжені лідери, які не зупиняються перед труднощами. Уродженці знаку чітко знають, чого хочуть, і, головне, вміють цього досягти. Вони часто обіймають керівні посади та багато заробляють.

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Телець

Тихий, стриманий Телець може відмовитися від багато чого в житті, але ніколи від комфорту та розкоші. Ці люди бачать все на своєму шляху раціонально та практично, і вони застосовують це також і до своєї фінансової сфери. У них у голові багато ідей, як примножити свої прибутки, щоб ні в чому собі не відмовляти.

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Рак

Рак — ще один водний знак, який знає, чого хоче від життя і як цього досягти. Навички та інтуїція цих людей допомагають їм у роботі. З ними легко ладнати, хоча вони амбітні — насправді рідкісне поєднання двох якостей, але Рак має це.

А про те, хто з українських красунь наступного року може стати мамою, читайте в гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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