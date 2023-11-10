Зірки обіцяють багатство: латиські астрологи назвали 4 щасливчиків листопада

Поки київські мольфари радять українцям уважно аналізувати літери свого імені, їхні колеги з Латвії впевнені, що деякі люди від народження відрізняються цілеспрямованістю та вмінням долати всі перешкоди, отримуючи з цього потрібні уроки.

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Такі люди стануть головними щасливчиками листопада, наповнивши життя приємними сюрпризами. Про це пише UAportal, посилаючись на латиське видання.



За словами астрологів, головними улюбленцями удачі, яким зірки обіцяють багатство у листопаді, стали чотири знаки зодіаку.

Скорпіон

Ці люди, як і інші знаки води, обдаровані великою інтуїцією та харизмою. Вони дуже успішні у своїй професії чи бізнесі. Скорпіони використовують свою інтуїцію в роботі, щоб досягти того, чого хочуть. Ніхто не завадить їм жити розкішним життям.

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Лев

Леви — природжені лідери, які не зупиняються перед труднощами. Уродженці знаку чітко знають, чого хочуть, і, головне, вміють цього досягти. Вони часто обіймають керівні посади та багато заробляють.

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Телець

Тихий, стриманий Телець може відмовитися від багато чого в житті, але ніколи від комфорту та розкоші. Ці люди бачать все на своєму шляху раціонально та практично, і вони застосовують це також і до своєї фінансової сфери. У них у голові багато ідей, як примножити свої прибутки, щоб ні в чому собі не відмовляти.

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Рак

Рак — ще один водний знак, який знає, чого хоче від життя і як цього досягти. Навички та інтуїція цих людей допомагають їм у роботі. З ними легко ладнати, хоча вони амбітні — насправді рідкісне поєднання двох якостей, але Рак має це.

А про те, хто з українських красунь наступного року може стати мамою, читайте в гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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