Картопляне пюре з часниковим маслом: смачнішого не буває
Про користь часнику в осінньо-зимовий період говорити не доводиться. Його ми додаємо в салати, їм натираємо хрустку скоринку хліба, їм доповнюємо всілякі соуси. Але на цьому варіанти не вичерпано. Спробуйте приготувати картопляне пюре з часниковим маслом. Подавайте таке пюре з карамелізованим перцем або з лечо. Також його можна доповнити овочами у клярі — наприклад, цвітною капустою. Таке пюре буде смачним із сосисками чи сардельками, а також із м'ясом, приготованим на грилі.
Рецептом картопляного пюре із часниковим маслом поділилася кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше розповіла, як приготувати пісний борщ у чавунній сковороді.
— Масло використовуйте по можливості домашнє, натуральне, — радить Ардія Діаманті. — Пармезан можна замінити на улюблений твердий сир.
Картопляне пюре з часниковим маслом та пармезаном
Картопля середня — 8 штук
Вершкове масло — 100 г
Часник — 3 зубчики
Сіль до смаку
Пармезан — 100 г
Картоплю відварити в мундирі, очистити, пропустити через блендер. Часник подрібнити та додати у вершкове масло. Пюре та часникове масло ще раз збити у блендері. При подачі посипати натертим пармезаном.
І смачного!
Раніше кулінарка Ардія Діаманті пропонувала приготувати курячі відбивні в яєчно-сирному клярі.
Фото з альбому Ольги Сметанської53