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Картопляне пюре з часниковим маслом: смачнішого не буває

22:31 16 листопада 2023
картопляне пюре

Про користь часнику в осінньо-зимовий період говорити не доводиться. Його ми додаємо в салати, їм натираємо хрустку скоринку хліба, їм доповнюємо всілякі соуси. Але на цьому варіанти не вичерпано. Спробуйте приготувати картопляне пюре з часниковим маслом. Подавайте таке пюре з карамелізованим перцем або з лечо. Також його можна доповнити овочами у клярі — наприклад, цвітною капустою. Таке пюре буде смачним із сосисками чи сардельками, а також із м'ясом, приготованим на грилі.

Рецептом картопляного пюре із часниковим маслом поділилася кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше розповіла, як приготувати пісний борщ у чавунній сковороді.

— Масло використовуйте по можливості домашнє, натуральне, — радить Ардія Діаманті. — Пармезан можна замінити на улюблений твердий сир.

Картопляне пюре з часниковим маслом та пармезаном

Картопля середня — 8 штук

Вершкове масло — 100 г

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Часник — 3 зубчики

Сіль до смаку

Пармезан — 100 г

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Картоплю відварити в мундирі, очистити, пропустити через блендер. Часник подрібнити та додати у вершкове масло. Пюре та часникове масло ще раз збити у блендері. При подачі посипати натертим пармезаном.

І смачного!

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Раніше кулінарка Ардія Діаманті пропонувала приготувати курячі відбивні в яєчно-сирному клярі.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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