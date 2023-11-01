Курячі відбивні в яєчно-сирному клярі: подавати з ягідним соусом
Курячі відбивні люблять дорослі та діти. Вони смачні та ситні. А приготувати їх може будь-яка людина, тому що це просто. Курячі відбивні в яєчно-сирному клярі готують на помірному вогні, щоб вони не пригоріли.
Рецептом ласощів поділилася кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше пропонувала приготувати салат із тунцем і болгарським перцем.
- Готується страва дуже легко і швидко, — каже Ардія Діаманті. — Куряче філе відбивайте, накривши плівкою — це збереже чистоту і порядок на вашій кухні, що завжди важливо. Адже часом прибирання займає більше часу, ніж приготування їжі.
Куряче філе в сирному клярі
- Куряче філе — 6 шт.
Рецепт кляру:
- 2 яйця
- дрібка солі
- мелений чорний перець — за смаком
- 2 ст.л. сметани
- Твердий сир — 100 г
Куряче філе відбити. Вмочити в кляр. Смажити на помірному вогні до готовності.
Подавати з будь-яким ягідним соусом або конфітюром, а також тушкованими овочами — картоплею, морквою, цибулею… Хорошим доповненням можуть стати рис, гречка або спагеті. До слова, таке куряче філе смачне і коли охолоне.
І смачного!
Нагадаємо рецепт кармонадлі — знаменитих львівських відбивних.
Фото з альбому Ольги Сметанської74