Курячі відбивні в яєчно-сирному клярі: подавати з ягідним соусом

Курячі відбивні люблять дорослі та діти. Вони смачні та ситні. А приготувати їх може будь-яка людина, тому що це просто. Курячі відбивні в яєчно-сирному клярі готують на помірному вогні, щоб вони не пригоріли.

РЕКЛАМА

Рецептом ласощів поділилася кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше пропонувала приготувати салат із тунцем і болгарським перцем.

- Готується страва дуже легко і швидко, — каже Ардія Діаманті. — Куряче філе відбивайте, накривши плівкою — це збереже чистоту і порядок на вашій кухні, що завжди важливо. Адже часом прибирання займає більше часу, ніж приготування їжі.

Куряче філе в сирному клярі Куряче філе — 6 шт. Рецепт кляру: РЕКЛАМА 2 яйця

дрібка солі

мелений чорний перець — за смаком

2 ст.л. сметани

Твердий сир — 100 г

Куряче філе відбити. Вмочити в кляр. Смажити на помірному вогні до готовності.

Подавати з будь-яким ягідним соусом або конфітюром, а також тушкованими овочами — картоплею, морквою, цибулею… Хорошим доповненням можуть стати рис, гречка або спагеті. До слова, таке куряче філе смачне і коли охолоне.

РЕКЛАМА

І смачного!

Нагадаємо рецепт кармонадлі — знаменитих львівських відбивних.

РЕКЛАМА

Фото з альбому Ольги Сметанської

74

Читайте нас у Facebook та Instagram