37.21 / 37.79 39.77 / 40.51
Київ: +9
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Курячі відбивні в яєчно-сирному клярі: подавати з ягідним соусом

22:31 6 листопада 2023
Курячі відбивні в яєчно-сирному клярі

Курячі відбивні люблять дорослі та діти. Вони смачні та ситні. А приготувати їх може будь-яка людина, тому що це просто. Курячі відбивні в яєчно-сирному клярі готують на помірному вогні, щоб вони не пригоріли.

Рецептом ласощів поділилася кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше пропонувала приготувати салат із тунцем і болгарським перцем.

- Готується страва дуже легко і швидко, — каже Ардія Діаманті. — Куряче філе відбивайте, накривши плівкою — це збереже чистоту і порядок на вашій кухні, що завжди важливо. Адже часом прибирання займає більше часу, ніж приготування їжі.

Куряче філе в сирному клярі

  • Куряче філе — 6 шт.

Рецепт кляру:

РЕКЛАМА
  • 2 яйця
  • дрібка солі
  • мелений чорний перець — за смаком
  • 2 ст.л. сметани
  • Твердий сир — 100 г

Куряче філе відбити. Вмочити в кляр. Смажити на помірному вогні до готовності.

Подавати з будь-яким ягідним соусом або конфітюром, а також тушкованими овочами — картоплею, морквою, цибулею… Хорошим доповненням можуть стати рис, гречка або спагеті. До слова, таке куряче філе смачне і коли охолоне.

РЕКЛАМА

І смачного!

Нагадаємо рецепт кармонадлі — знаменитих львівських відбивних.

РЕКЛАМА

Фото з альбому Ольги Сметанської

74

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Карти Таро

Гороскоп по картах Таро на новий тиждень: кому доведеться плакати від щастя

Трояндовий дракон

Рибам — радісні звістки, Стрільцям — цікава пропозиція, Близнюкам — гарний прибуток: гороскоп на день Трояндового Дракона

Капуста Пелюстка

Квашена капуста «Пелюстка» від Тетяни Литвинової: настільки смачно, що неможливо відірватися

Пенсії в Україні

Частині українців зменшать пенсії у 2024 році: кому та чому

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту