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Ферментований часник у меді: можна додавати до салатів

22:33 1 листопада 2023
часник у меді

Мед і часник дуже корисні для зміцнення імунітету — особливо в осінньо-зимовий період, коли багато хто починає хворіти. А чому б не поєднати їх і не приготувати ферментований часник у меді? Робиться це досить просто. Додаючи такий часник до страв, ви отримаєте новий цікавий смак. Осінь — чудовий час для кулінарних експериментів. Адже свіжих сезонних овочів та фруктів ще повно. Експерименти — шанс знайти свій улюблений смак. Так вважають багато кухарів.

Рецептом поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

— Сьогодні у мене неймовірний рецепт, — каже Елла Іванова. — А ви пробували ферментований часник у меді? Я використовую такий мед із часником як заправку для салату. Зберігати можна його довго — у прохолодному темному місці, закривши баночку скляною або пластмасовою кришкою. Кількість часнику та меду беремо за бажанням.

Ферментований часник у меді

Очищаємо часник і заливаємо у баночці медом. Щодня помішуємо її вміст дерев'яною паличкою, поки триває процес ферментування.

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Чекаємо 2−3 тижні. Часник у меді готовий!

Раніше дієтологиня розповіла про унікальну користь квасолі та скільки її слід вживати.

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Фото з альбому Елли Іванової

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