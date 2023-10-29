Ферментований часник у меді: можна додавати до салатів
Мед і часник дуже корисні для зміцнення імунітету — особливо в осінньо-зимовий період, коли багато хто починає хворіти. А чому б не поєднати їх і не приготувати ферментований часник у меді? Робиться це досить просто. Додаючи такий часник до страв, ви отримаєте новий цікавий смак. Осінь — чудовий час для кулінарних експериментів. Адже свіжих сезонних овочів та фруктів ще повно. Експерименти — шанс знайти свій улюблений смак. Так вважають багато кухарів.
Рецептом поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.
— Сьогодні у мене неймовірний рецепт, — каже Елла Іванова. — А ви пробували ферментований часник у меді? Я використовую такий мед із часником як заправку для салату. Зберігати можна його довго — у прохолодному темному місці, закривши баночку скляною або пластмасовою кришкою. Кількість часнику та меду беремо за бажанням.
Ферментований часник у меді
Очищаємо часник і заливаємо у баночці медом. Щодня помішуємо її вміст дерев'яною паличкою, поки триває процес ферментування.
Чекаємо 2−3 тижні. Часник у меді готовий!
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Фото з альбому Елли Іванової58