Пісний борщ у чавунній сковороді: швидко та смачно
Хто сказав, що борщ можна готувати лише у каструлі? Спробуйте приготувати його у сковорідці. Таким чином вам не доведеться бруднити і сковорідку, і каструлю одночасно. І це лише перший плюс. Другий той, що пісний борщ матиме більш насичений смак.
Рецептом страви поділилася кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше розповіла, як приготувати осінній картопляно-цибулевий крем-суп.
— Раджу заправити борщ сметаною з часником та дрібно нарізаним кропом, — каже Ардія Діаманті. — Подавайте до страви свіжий гречаний хліб, якщо хочете зробити обід святковим.
Борщ у чавунній сковорідці
- Квасоля, попередньо відварена, — склянка.
- Картопля — 7 шт.
- Буряк — 3 шт.
- Морква — 3 шт.
- Зелений горошок (заморожений) — склянка.
- Цибуля ріпчта — 3 шт.
- Сіль.
- Перець чорний.
- Лавровий лист.
- Кріп і петрушка (на смак).
Обсмажити на сковороді буряк і моркву, порізані соломкою, потім додати картоплю, порізану соломкою, і кільця цибулі — і все це підрум'янити.
Залити овочі водою. Додати відварену квасолю та заморожений зелений горошок. Посолити та поперчити. Додати лавровий лист та свіжу зелень.
Подавати зі сметаною.
І смачного!
Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт борщу з кольоровою капустою та копченою грушею, яка додасть нового яскравого смаку традиційній українській страві.
Фото з альбому Ольги Сметанської41