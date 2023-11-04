Пісний борщ у чавунній сковороді: швидко та смачно

Хто сказав, що борщ можна готувати лише у каструлі? Спробуйте приготувати його у сковорідці. Таким чином вам не доведеться бруднити і сковорідку, і каструлю одночасно. І це лише перший плюс. Другий той, що пісний борщ матиме більш насичений смак.

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Рецептом страви поділилася кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше розповіла, як приготувати осінній картопляно-цибулевий крем-суп.

— Раджу заправити борщ сметаною з часником та дрібно нарізаним кропом, — каже Ардія Діаманті. — Подавайте до страви свіжий гречаний хліб, якщо хочете зробити обід святковим.

Борщ у чавунній сковорідці Квасоля, попередньо відварена, — склянка.

Картопля — 7 шт.

Буряк — 3 шт.

Морква — 3 шт.

Зелений горошок (заморожений) — склянка.

Цибуля ріпчта — 3 шт.

Сіль.

Перець чорний.

Лавровий лист.

Кріп і петрушка (на смак).

Обсмажити на сковороді буряк і моркву, порізані соломкою, потім додати картоплю, порізану соломкою, і кільця цибулі — і все це підрум'янити.

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Залити овочі водою. Додати відварену квасолю та заморожений зелений горошок. Посолити та поперчити. Додати лавровий лист та свіжу зелень.

Подавати зі сметаною.

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І смачного!

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт борщу з кольоровою капустою та копченою грушею, яка додасть нового яскравого смаку традиційній українській страві.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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