37.18 / 37.72 39.71 / 40.43
Київ: +6
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Пісний борщ у чавунній сковороді: швидко та смачно

22:30 9 листопада 2023
Пісний борщ у сковороді

Хто сказав, що борщ можна готувати лише у каструлі? Спробуйте приготувати його у сковорідці. Таким чином вам не доведеться бруднити і сковорідку, і каструлю одночасно. І це лише перший плюс. Другий той, що пісний борщ матиме більш насичений смак.

Рецептом страви поділилася кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше розповіла, як приготувати осінній картопляно-цибулевий крем-суп.

— Раджу заправити борщ сметаною з часником та дрібно нарізаним кропом, — каже Ардія Діаманті. — Подавайте до страви свіжий гречаний хліб, якщо хочете зробити обід святковим.

Борщ у чавунній сковорідці

  • Квасоля, попередньо відварена, — склянка.
  • Картопля — 7 шт.
  • Буряк — 3 шт.
  • Морква — 3 шт.
  • Зелений горошок (заморожений) — склянка.
  • Цибуля ріпчта — 3 шт.
  • Сіль.
  • Перець чорний.
  • Лавровий лист.
  • Кріп і петрушка (на смак).

Обсмажити на сковороді буряк і моркву, порізані соломкою, потім додати картоплю, порізану соломкою, і кільця цибулі — і все це підрум'янити.

РЕКЛАМА

Залити овочі водою. Додати відварену квасолю та заморожений зелений горошок. Посолити та поперчити. Додати лавровий лист та свіжу зелень.

Подавати зі сметаною.

РЕКЛАМА

І смачного!

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт борщу з кольоровою капустою та копченою грушею, яка додасть нового яскравого смаку традиційній українській страві.

РЕКЛАМА

Фото з альбому Ольги Сметанської

41

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

людина

З машини не виходьте, документів не віддавайте: що робити, коли авто зупинили військові і намагаються вручити повістку

Пастуший пиріг

Пастуший пиріг від переможця «МайстерШефа» — картопляна запіканка, «яка нікого не залишить байдужим»

бутерброд з авокадо

Дуже смачний та корисний бутерброд: скуштуйте — не пошкодуєте

Посвідчення УБД

Статус УБД надаватимуть автоматично: Рада ухвалила новий закон

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту